Sabemos dónde vivirá y en qué trabajará Iñaki Urdangarin tras obtener el tercer grado

Tras la noticia de que Iñaki Urdangarin (52 años) podría obtener el tercer grado penitenciario -después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se haya mostrado favorable a la concesión de este régimen de semilibertad- el abogado del ex duque de Palma, Mario Pascual Vives ha concedido unas declaraciones en las que revela algunos datos sobre el futuro cercano del preso más famoso del país.

El letrado cuenta dónde trabajaría el exjugador de balonmano y dónde dormiría cada noche. Sin embargo, el abogado del marido de la infanta Cristina (55) cree que esta situación aún tardará bastante en producirse. Y es que se muestra convencido de que la Fiscalía recurrirá nuevamente esta opinión favorable al tercer grado por parte del Juzgado vallisoletano de Vigilancia Penitenciaria.

Buenos días Don Mario, ¿sabe usted cuando va a poder empezar a disfrutar de ese tercer grado?

Pues tardará, tardará bastante porque intuyo que Fiscalía recurrirá y habrá que esperar lo que diga Palma.

Iñaki Urdangarin y Mario Pascual en los juzgados en el mes de febrero del 2013. Gtres

¿Intuye que recurrirá?

Sí, sí.

El auto reconoce que el régimen de aislamiento de Iñaki Urdangarin ha sido por medidas de seguridad, no es ningún privilegio en cualquier caso.

Sí, lo llevo diciendo hace años, pero como la gente no escucha o no quiere escuchar pues es así.

También se reconoce que se hiciera cargo de la responsabilidad civil incluso antes de ingresar en prisión.

No, no, no. Antes de que hubiera la sentencia.

¿Sabe cómo se encuentra Iñaki ahora que puede volver a ejercer el voluntariado en Don Orione?

Pues es una posibilidad que valora mucho porque le gusta mucho ir allí, le gusta mucho. Esperemos que pueda hacerlo mucho tiempo.

¿Por qué dice que espera que pueda hacerlo mucho tiempo? ¿Cree que lo puedan recurrir también?

No, bueno, esto no lo sé. El tema es que si hay confinamiento Madrid es una zona muy sensible ahora.

El ex duque de Palma quiere disfrutar el régimen de semilibertad. Gtres

¿Una vez que obtenga el tercer grado seguirá con ese voluntariado?

Lo aumentará.

¿Irá más días?

Todos los días.

¿Dónde residirá?

En la cárcel.

¿Pero cómo podrá pasar el día fuera?

No, no. Estará trabajando en Don Orione constantemente e irá a dormir a la cárcel como todos los que tienen tercer grado. Como todos los que ya disfrutan el tercer grado como sabes usted. Hay otros que ya lo disfrutan ¿sabe? ¿qué curioso verdad?

¿Le parece a usted que está tardando demasiado?

No solo que tarde demasiado, si no que hay otras personas que lo tienen ¿sabe usted? Qué curioso que unos lo tengan y otros no.

¿Cree que a lo mejor se le está utilizando un poco por ser quién es?

Diría muchas cosas pero es mejor que no las diga ¿sabe usted? Porque llevo nueve años así y mejor que no las diga.

