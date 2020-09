Esther Doña, sobre la muerte de Carlos Falcó: "No me pude despedir ni cogerle de la mano"

Esther Doña (42 años) ha concedido extensa entrevista seis meses después del fallecimiento de su marido, Carlos Falcó, el pasado 20 de marzo. La marquesa viuda de Griñón se ha sincerado sobre la que está siendo "la peor época" de su vida y ha desvelado el proyecto profesional con el que intentará retomar su rutina tras este duro golpe emocional.

"Perder a tu marido es una de las peores cosas que pueden pasar en la vida. Pero perderlo de esta manera, sin poderte despedir, sin poder cogerle la mano, sin esperarlo... es terrible", lamenta emocionada la viuda de Falcó, que no pudo despedir a su marido debido a que ella también estaba infectada por la Covid-19, enfermedad que apagó la vida del marqués de forma repentina pese a que él le había prometido estar "por lo menos" 15 años más a su lado, tal y como desvela en esta conversación con ¡Hola!.

Esther Doña en la portada de '¡Hola!'.

Esther decidió pasar el duelo sola y confinada en el palacio El Rincón, el que ha sido su hogar. "Estaba rodeada de sus cosas, de sus viñedos, que tanto amaba. Cada día salía a pasear y me hacía creer que en cualquier momento aparecería por casa", confiesa. Sin embargo, un día decidió marcharse por iniciativa propia: "Eran demasiados recuerdos, una casa demasiado grande y sentía mucha inseguridad allí viviendo sola", comenta.

La marquesa viuda de Griñón asegura que todavía no ha sido capaz de despedirse para siempre de su marido y revela que, cuando sucedió el triste desenlace, se negó a aceptarlo como una "niña caprichosa". "Pensaba que si no lo aceptaba, no sucedería. Estuvimos hablando por videoconferencia hasta unas horas antes. Él estaba mal, pero con el mismo ánimo que tanto le caracterizaba".

Y es que el marqués de Griñón, a pesar de su grave estado, seguía pensando en sus planes de futuro: "¡Teníamos todos los planes del mundo! (...) Me lo iba recordando desde el hospital. Por eso yo no podía creer que Carlos ya no volvería... Era imposible de aceptar para mí", lamenta su viuda.

Sobre la situación con los hijos de Carlos Falcó, Doña afirma que "está todo bien", y se limita a comentar que la herencia del marqués ha quedado como su marido "quiso en su momento". Además, asegura que Carlos decidió "hace mucho tiempo" nombrar a Tamara Falcó como marquesa de Griñón "por orden de sucesión".

Esther Doña asegura que aún no ha aceptado la muerte de Carlos Falcó. Gtres

A pesar de que en este momento solo puede pensar en recomponerse emocionalmente, Doña habla con ilusión de su nuevo proyecto profesional en televisión, pues se estrenará como colaboradora en La hora de La 1: "Mi colaboración es sobre actualidad, llevaré contenidos de tema social que a todos nos interesan", revela.

Aunque reconoce que esta nueva faceta pública "da vértigo", asegura que todo su entorno la animó a lanzarse a la aventura después de que TVE la llamara para contar con ella en este nuevo espacio. Además de hablar de la crónica social y transmitir sus conocimientos sobre moda y belleza, Esther Doña espera que esta colaboración ayude a los espectadores a conocerla mejor: "En mi tiempo con Carlos se ha podido ver un poco de mí, y eso a veces puede dar una imagen errónea de cómo es la persona, porque siempre es de forma más superficial".

