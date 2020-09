Tamara Falcó habla de su hermana Xandra tras perder a su marido: "Es un ejemplo de fortaleza"

Tamara Falcó (38 años) se encuentra en el mejor momento profesional de su vida, una bonanza que coincide con asimilar el reciente fallecimiento de su padre, Carlos Falcó, que murió el pasado 20 de marzo a consecuencia de la Covid. Más espectacular que nunca, la socialité ha acudido al evento de una conocida clínica cosmética, de la que es imagen, y ha concedido una entrevista en la que cuenta algunos de los asuntos que sobrevuelan sobre ella en las últimas semanas. Diálogo en el que también ha revelado algunos de los secretos de belleza que ha heredado de su madre, la siempre impecable Isabel Preysler (69).

La desparición de su padre, el marqués de Griñón, la reciente viudedad de su hermana Xandra (53), la incorporación de Esther Doña (42) a la televisión o cómo se encuentran sus nuevos sobrinos, hijos de sus hermanos Enrique Iglesias (44) y Ana Boyer (31), son algunos de los temas sobre los que no ha tenido ningún reparo en contestar. Una fluida conversación en la que Tamara Falcó vuelve a hacer gala de su gran personalidad y desenvoltura ante las preguntas de los periodistas.

¿Cuál es su rutina de belleza?

Mi rutina de belleza es sobre todo tener muy limpia la cara porque son muchas horas de maquillaje, y es verdad que para mí lo más importantes es limpiarme bien los ojos con un buen desmaquillante. Después la leche limpiadora, tónico y la cremita. De vez en cuando una mascarilla.

¿Y de tratamientos?

La verdad es que la limpieza es fundamental y después sí que es verdad que de tratamientos de máquinas voy a Carmen Navarro.

Su madre le pone el listón alto, porque ha llegado muy bien a la madurez. Además, desde pequeñita le ha inculcado el hábito de cuidarse.

Bueno, la primera crema de ojos me la regaló mi hermana Chabeli a los 16 años y entonces eso creo que ya me marcó bastante. Es verdad que desde siempre he visto a mi madre y a mi hermana cuidarse muchísimo, y es una cosa que siempre he visto en mi familia. Además, a mí me gusta.

¿Le dice algo su madre cuando ve que no se ha cuidado o no se ha arreglado usted?

Yo creo que es una madre en ese sentido. Además, ella siempre está tan perfecta... pero vamos, que yo quiero firmar por estar cómo ella a los 70. Es alucinante.

¿Cómo está siendo su paso por la televisión?

Estoy, la verdad, muy contenta. Me gusta mucho. El trabajo de tele es muy de trabajo en equipo y soy muy feliz. La tele tiene su propio lenguaje, vestuario, maquillaje. O sea, la verdad es que es muy divertido y a mí me encanta aprender.

También se ha estrenado en la televisión la última esposa de su padre, Esther Doña. ¿Cómo la está viendo?

La vedad es que no la he visto porque es un horario de mañana y tal, y no la he visto. Pero... O sea, yo creo que bien, ¿no?

Su hermana, Ana Boyer, está de nuevo embarazada y trae otro niño.

Sí, un hermanito. La verdad es que yo creo que Miguel va a estar encantado de tener a alguien con quien jugar. Estamos todos muy contentos porque es que Miguel nos da la vida, así que imagínate dos en casa.

¿Cómo es usted cómo tía? ¿Le cuida mucho?

Es que me muero de la risa con él. Es tan gracioso y no para ni un segundo, además es el único niño que desde bebé tenía bíceps. Es que me hace mucha gracia porque cuando nació era un clon de Fernando y ahora empieza a parecerse más a nosotros, pero al principio era un clon.

¿Cree que llamarán Fernando al segundo?

Pues no lo había pensado la verdad.

¿No le han dicho nombre?

No me han dicho nada. Yo creo que se lo están pensando.

Teniendo tanto niño a su alrededor, ¿Le sale el instinto maternal? ¿Cómo va en el amor?

Todo tranquilo en ese aspecto.

Ahora con la situación que tenemos es más complicado, aunque con el confinamiento ha habido bastantes romances...

He escuchado que en Italia había dos que se han conocido a través de los balcones y tal, pero la verdad es que nuestros vecinos están un poco lejos. Tranquila, la verdad.

Está siendo un año duro. Has perdido a su padre, ¿Cómo lo lleva?

Al final cuando pierdes a alguien tan allegado, y que es totalmente irremplazable, pues bueno... Por una parte con mi fe, que es muy importante y yo creo que me voy a volver a encontrar con él, y después dando gracias por haber tenido un padre tan bueno y que por eso le echo tanto de menos. Evidentemente, pues es duro, ¿no? Es duro esa parte, pero bueno es parte de la vida también, aunque nunca te acabas de acostumbrar.

Ha heredado algo muy bonito que es el marquesado de Griñón. ¿Ha podido disfrutar del título?

Pues la verdad es que aún no lo tengo porque no lo he pedido y estaba esperando un poquito a que fuera el funeral de mi padre, etc. Ahora mismo con las restricciones no sé, pero tengo mucho tiempo para pedirlo. No lo tengo que pedir ahora mismo, así que con la calma.

¿Le hace ilusión ser marquesa?

A mí me hace ilusión que mi padre lo hiciera. Me pareció un gesto que nos llegó a todos y súper bonito, y la verdad es que sí, significa un montón.

¿Qué tal se encuentra su hermana Xandra tras la pérdida de su marido?

Es que eso ha sido tan inesperado... ella es un ejemplo siempre de fortaleza, y la verdad es que, dentro de la situación, lo está llevando de la mejor manera posible. Tiene tres niñas maravillosas, así que nada, llevando la situación.

¿Ha podido conocer a su sobrina Mery, la última hija de Enrique?

Bueno, Masha se llama porque es María en ruso.

Se parece a su hermano, ¿No?

Es pelirrojiza. ¡Qué gracia! Yo creo que Lucy es la que más se parece a mi hermano, pero Masha es muy pequeñita, así que ya veremos. Tiene unos ojos azules y todo eso que ya se verá. Yo creo que es más del lado de Anna.

¿Sabe cómo lleva la relación los hermanitos con la otra hermanita? ¿Cómo llevaron que llegase al mundo?

La verdad es que están entretenidos ellos dos todo el día, jugando y demás. Yo creo que hasta que sea un poquito más mayor el bebé y pueda interactuar... realmente pues por ahora están muy entretenidos los dos.

¿Sabe que volvieron a decir el otro día que Su madre y Mario Vargas Llosa sí que se habían casado en secreto?

¡Ah! ¿Sí? Yo creo que es de esas cosas que es típico, ¿no? De repente sale el rumor y tal, pero...

¿No es verdad?

Eso se lo tendríais que preguntar a ellos, pero habría sido muy en secreto.

¿Siguen teniendo intención?

Nunca los he escuchado decir que tenían intención, la verdad.

