Tamara Falcó renueva con TVE su Cocina al punto pese a la mala audiencia: la versión oficial y la verdad

Justamente este pasado lunes, cuando Tamara Falcó (38 años) se estrenaba en El Hormiguero junto a Pablo Motos (55), se desvelaba que TVE renovaba el espacio Cocina al punto, el programa del chef Javier Peña (39) y la hija de Isabel Preysler (69). Una renovación cuanto menos sorprendente debido a la escasa audiencia que está cosechando el invento de La 1. ¡Nadie se podía creer esa rúbrica! Aquello es un despropósito en sí mismo y no hay por dónde cogerlo. De hecho, hace unos días el programa tocó fondo, se retozó en el lodo de la indiferencia, con un paupérrimo 3,9 por ciento de share y 232.000 espectadores.

Eso, a cualquier ojo en su sano juicio, es un fracaso de tomo y lomo, pero la pública sigue apostando por él y ha renovado una temporada más. ¡Quién dijo cobardes! Yo, en estas líneas, os voy a contar las dos versiones: la oficial y la verdadera (para mí). Atónito, ojiplático por la noticia, ayer llamé a un amigo de TVE que me arrojó un poco más de luz. ¿Qué vaina es esta? Me cuenta que el nuevo ente público está muy por la labor de apostar "muy mucho" por el mundo glamuroso y elegante, y el apellido Preysler -quien dice Preysler dice Doña o Falcó- representa esa marca que tanto quieren vender.

🧑‍🍳👩‍🍳 Hoy no tenemos 2, sino 3 recetas rápidas, sencillas y saludables para los días de playa o de piscina que aún podemos disfrutar. Platos de fiambrera de la mano de @PenaChef y @Tamara_Falco_ en #CocinaAlPunto

🍽 Síguelo en directo en @La1_tve ➡ https://t.co/zA6hb70M7W pic.twitter.com/wCtAdLlrbP — Cocina RTVE (@CocinaRTVE) September 7, 2020

Y, claro, cómo van a desaprovechar a Tamara, con todo lo que ha costado su fichaje. (Inciso: me aseveran que nada que ver, en cifras, con el de Esther Doña (42), que le da mil vueltas a Tamara) Hay que exprimir el jugo de Tamara. ¡Y más ahora con Esther como gran colaboradora de La hora de la 1! A la niña hay que mantenerla ahí cueste lo que cueste. Total, ya está amortizada. Da categoría, ¡qué más da que hunda la audiencia! Hasta aquí mi opinión.

Vamos a aportar algo de información, que para eso soy periodista. Me aseguran que TVE está muy contenta con el resultado de la dupla Javier Peña-Tamara Falcó. Los ven como una pareja televisiva con muchas posibilidades. Reconocen que el programa ha empezado mal, pero confían en que en esta segunda vuelta pueda levantar el vuelo. En la línea de lo que opinaba antes de que TVE quiere ir por el apellido de abolengo, me confirman que sí, que lo entienden como una inversión a medio-largo plazo. Por eso le van a dar este otoño a la pareja, para que demuestre lo que vale.

Hoy ha venido a divertirse nuestra primera invitada de la temporada y nueva colaboradora... ¡@Tamara_Falco_! #TamaraFalcóEH pic.twitter.com/glYYfKMFKR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 7, 2020

De todas formas, las audiencias están, "en general, a la baja", pero hay esperanza. De entrada, me hablan de la gran felicidad que ha supuesto para la cadena el 9,5 por ciento del estreno de La hora de la 1. Y mientras TVE intenta volver a ser la que era, Tamara Falcó continúa su camino y, con todo el beneplácito de la pública, ha fichado por El Hormiguero. Me hacen ver la "tremenda ilusión" de una Tamara excelsa y en su mejor momento físico y emocional. "Estaba como una niña, de los nervios que pasó", cuenta alguien del programa. Motos está contento con este nuevo fichaje, y una persona con mucho malaje me habla del desembarco de Tamara con las hormigas al mismo tiempo que subraya la ausencia de Cristina Pedroche (31). "Deduce tú mismo".

¡Córcholis! Es verdad, ¿y dónde está Cristina? ¿La han echado? Nada que ver, me tranquilizan. La sección de Cristina "se ha quedado sin ideas" y, por tanto, su colaboración está en barbecho. La intención es que ella vuelva, claro que sí. Con una sección a su altura. Me cuentan que la relación entre Pedroche y Motos "es buenísima, incluso más fuera que dentro de los platós". Hay mucho feeling y la llegada de Falcó no ha hecho tambalear nada. Lo que está claro, a modo de cierre, es que Tamara vive su mejor momento televisivo desde que MasterChef Celebrity la descubrió. Contaba este lunes en El Hormiguero que su sueño es ser como su madre: no, Tamara, sería un craso error. Tu madre es tu madre y tú eres tú. Por eso tú estás donde estás y tu madre... en Villameona.

