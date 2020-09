Tamara Falcó se estrena en 'El Hormiguero': “Odio el olor del Metro después de las 3”

El programa del jueves fue intenso en El Hormiguero. Después de la visita de ‘Los Javis’ y Paca La Piraña, llegó el regreso de Pilar Rubio (42 años) como colaboradora tras su baja por maternidad. Pero uno de los platos fuertes fue, sin duda, el estreno de Tamara Falcó (38) como tertuliana del programa.

Tamara Falcó, hace una semana, inaugurando la nueva temporada de 'El Hormiguero'. Antena 3

Después de despedir a sus invitados, Pablo Motos (55) dio paso a una charla distendida en la que también estuvieron Nuria Roca (48) y Juan del Val (49). El presentador quiso dejar a un lado el tema principal de la actualidad, el coronavirus, aunque sí mencionó uno de los efectos secundarios de la enfermedad: la pérdida del olfato.

En este sentido, Nuria Roca dijo que creía haberlo recuperado, pero que el otro día, rodando un programa, se dio cuenta de que no era así, porque estuvo rodeada de vacas y no notó nada. Eso dio pie a que Pablo Motos preguntara cuál es el peor olor para los contertulios. Mientras Juan del Val salió del paso hablando de los lirios, Tamara Falcó no se anduvo con rodeos: “El peor olor es el del Metro después de las 3 de la tarde. Ya podían ventilar los vagones o algo así”, comentó.

Después hablaron de los consejos de la Generalitat de Cataluña sobre cómo tener sexo en tiempos de pandemia. Pablo Motos contó que una pareja de amigos tuvieron relaciones en la vía del tren “diez minutos antes de que llegara el convoy”. Falcó volvió a intervenir para recordar que ella una vez se jugó el tipo al poner “una moneda de dos euros en las vías del tren para que quedara súper aplastada”.

Cuando parecía que no podía superarse, la madrileña recordó la entrevista que semanas atrás le hizo el propio Pablo Motos para matizar un asunto. “Mi mamá me echó la bronca. Cuando me preguntaste por el momento en el que le dije a mi madre que quería ser monja, tu dijiste que me llevó a un convento, y eso no era cierto, pero sí que me habló de ello, aunque yo no lo recuerdo. Así que, perdón, mamá”, enfatizó.

La noche de este jueves, los comentarios de Tamara Falcó no pasaron desapercibidos para los telespectadores y tuiteros, que, en líneas generales, criticaron su papel.

Propongo cambiar como tertuliana a Tamara Falcó por Paca la Piraña #VenenoEH — Darío del Alcázar (@DarioDelAlcazar) September 17, 2020

Lo siento, pero no me cae bien Tamara Falcó. La veo muy guionizada e intenta ser chistosa hablando de temas cotidianos de la gente cuando es millonaria y se nota que no tiene ni idea de lo que habla. Obviando su tono de voz 🙄🙄🙄#ElHormiguero #VenenoEH #EsMIopinión — 🖤La del Moño🖤 (@ladelmonio_) September 17, 2020

