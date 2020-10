Tom y Mayka, primeras infidelidades en 'La isla de las tentaciones': los besos de la traición

La emisión del capítulo de este pasado domingo de La isla de las tentaciones 2 no ha podido ser más intensa y controvertida. Y es que, las primeras infidelidades ya han tenido lugar en República Dominicana. Tom Brusse (27 años) se ha dejado llevar por la pasión con Sandra, y Mayka (28) ha hecho lo propio con su soltero, Óscar. La pareja de Melyssa (28) se ha "confundido" en la noche y ha besado en reiteradas ocasiones a su pretendienta. "Me he dejado llevar. Estamos aquí para disfrutar y para poner a prueba nuestro amor. Estaba confundido y por la noche me acerqué un poco más a Sandra", ha asegurado Tom en su descargue.

Esta traición ha tenido lugar después de la tremenda bronca que le echó Melyssa por su comportamiento cariñoso días atrás. Habrá que ver cómo reacciona cuando vea a su todavía pareja besándose en la piscina, en la cocina y en la cama con Sandra. "No sé si tengo que arrepentirme o avanzar. Estoy muy confundido", sostiene, y añade sobre Melyssa, quitándose culpa: "La verdad es que se va a sentir fatal. Ella me dijo que estaba muerto para ella. Estaba perdido. Necesitaba cariño y un apoyo".

Asegura no poder controlarse: "Entre Sandra y yo hay conexión no lo puedo negar. Me he cohibido muchas cosas por Melyssa para no molestarla, pero no puedo más.Quiero ser feliz y con Sandra soy yo". Hay que decir a colación que Melyssa, tras saltarse las normas, fue reprendida por Sandra Barneda (45), quien le dio la opción de seguir en el reality -con las consecuencias pertinentes- o abandonar sola. Ante esto, Melyssa decidió continuar allí y asumir su error.

"Ayer rompiste las normas. Sabías perfectamente a lo que venías, a poner a prueba tu relación y consistía en vivir separados y no tener ningún tipo de contacto", le advirtió Sandra. Habrá que ver cuál es ese castigo que se le impondrá. De momento, el capítulo terminó justo cuando llegó su turno en la hoguera para ver las imágenes de Tom. ¿Consistirá el castigo en no ver a su pareja?

Por su parte, Mayka no puede sorportar ver a Pablo (26) coqueteando con sus solteras. Se la comen los celos. Mientras esto ocurre, ella está conociendo a Óscar, el cual ha confesado que le gusta Mayka y que piensa conquistarla. Y ese momento ha llegado. Mayka y Óscar se han besado, aunque mucho más tímidamete que Tom y Sandra. Si bien en un principio Mayka se sintió culpable, en cuanto vio en la hoguera las imágenes de Pablo la culpabilidad se convirtió en venganza.

Y es que, no le gusta cómo se comporta: "Le veo a gusto y bien. Me está recordando a cómo me conquistó a mí. Yo lo que necesito de Pablo es que sea sincero. Yo sé que conmigo no está bien. Sé que conmigo no quiere seguir. Pablo me ha mentido desde el minuto uno que estamos aquí, tres años llevo y ahora no le conozco. Me he reprimido estos días por él, ahora voy a hacer lo que me dé la gana". Ella tampoco quiere continuar con la relación y ahora apuesta por seguir conociendo de cerca a Óscar: "Desde el minuto uno me está valorando". Están felices. "¿Quieres estar conmigo?", pregunta ella. "Yo quiero estar contigo. Estoy muy a gusto. No me puedo despegar", responde él.

El peluche de Mayka, Rosito. Mediaset

Además, y para colmo de males, existen unas imágenes de Pablo que le han dolido especialmente a Mayka. Unas en las que habla despectivamente del oso de peluche que ella le regaló para que él no la olvidase. Pablo bromeaba con quemarlo. "No puedo. Me duele muchísimo lo que acaba de decir. Cómo puede ser una persona tan mala. Ese peluche lo tengo toda mi vida y se lo dejé en su maleta para que se acordara de mí. No puedo estar con un persona tan mala".

