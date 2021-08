Esther Doña y el juez Santiago Pedraz, una gran amistad que se consolida: su cómplice paseo por Madrid

Esther Doña (42 años), poco a poco, vuelve a sonreír. Después de las dos duras pérdidas que sufrió el pasado año 2020, la marquesa viuda de Griñón recupera el ánimo. Cabe puntualizar que no solo perdió, en pleno confinamiento, a su marido, Carlos Falcó, sino que tan solo ocho meses después daba el último adiós también a su padre, José, quien fallecía a causa de la misma enfermedad. Dos mazazos duros de superar.

Sin embargo, Doña procura seguir adelante y recuperar la sonrisa refugiada en su entorno más cercano, que la acompaña en este complicado momento. Centrada en sus nuevos proyectos profesionales -publicará un libro titulado La vida de un gran hombre a través de mis ojos, sobre la figura del marqués-, Esther saca tiempo para cuidar sus amistades y compartir momentos que le sacan una sonrisa en una época vital tan difícil. Este es el caso del juez Santiago Pedraz. De un tiempo a esta parte, se ha convertido en un buen confidente para Esther Doña.

La portada de '¡HOLA!' hablando de la amistad entre Doña y Pedraz.

Este pasado miércoles, la revista ¡HOLA! publicaba unas imágenes en exclusiva que desvelan la gran amistad que existe entre ambos. Más allá del plácido y ameno paseo que ambos han dado por las calles de Madrid en los últimos días, con la perrita de Doña como testigo de excepción, la citada publicación apunta que el magistrado de la Audiencia Nacional y Doña se dejaron ver por primera vez en público durante la celebración de la boda de Virginia Trujillo y Jaime Tassara, hijo de Verónica Fernández de Córdova, prima de Carlos Falcó y buena amiga de Esther. Pedraz formaba parte ya del círculo de amistades que frecuentaban al matrimonio Falcó Doña. De hecho, Santiago era asiduo a las fiestas y reuniones que la pareja organizaba en el palacio de El Rincón, ubicado en Aldea del Fresno, en Madrid.

El fallecido aristócrata sentía un gran aprecio por el magistrado Pedraz, afecto que se ha hecho extensible a Esther Doña, dada la complicidad que se deduce de las imágenes de los amigos paseando por Madrid. Según se desliza desde su entorno, es más que probable que Doña y Pedraz sigan apareciendo en los papeles y las revistas del corazón, pues continuarán haciendo planes y pasarán tiempo en su respectiva compañía.

Santiago Pedraz es hijo del periodista Santiago Pedraz, quien fue subdirector de la agencia EFE. Tras Baltasar Garzón (65), en la actualidad Pedraz está considerado como uno de los jueces más mediáticos de la judicatura española. Es titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Hoy en día, Santiago Pedraz no tiene pareja sentimental. Su última relación conocida fue con la abogada Sylvia Córdoba, con la que comenzó a salir en 2018, tras separarse de su mujer y madre de su hijo, de 10 años.

Sea como fuere, lo que es un hecho que es Pedraz es un gran apoyo para Doña, la cual se encuentra ultimando los detalles de la publicación de su libro, que verá la luz el próximo 27 de octubre. La malagueña relatará en esas páginas desde el primer encuentro con Carlos Falcó hasta el día de su boda, pasando por el periodo de conquista a través de mensajes de móvil. Será, qué duda cabe, el proyecto más personal y especial para la andaluza, quien podrá rememorar los mejores e impagables momentos al lado del marqués.

Duros golpes

Esther Doña junto a su madre, Marian Morales, y su hermano José. Gtres

El pasado 2020 fue un año devastador en el ámbito personal y familiar para Esther Doña, quien sobrellevó toda esta adversa situación con una enorme dignidad. Al dolorosísimo revés recibido por la inesperada muerte de su marido, Carlos Falcó, el 20 de marzo de 2020, se sumaba en noviembre de ese año la pérdida de su padre, con el que tenía una estrecha relación.

Con lágrimas en los ojos, Esther Doña recordaba entonces cómo fue la última vez que vio a su marido: "Fueron momentos duros y de mucha incertidumbre. En ningún momento pensamos en el desenlace que tuvimos. Fue dramático, porque cuando ingresó Carlos estaba bien. Era una persona supersana. No tenía nada, ni colesterol ni azúcar. Lo único que tenía era años".

En este punto del relato, Esther narró cómo le comunicaron el fallecimiento de su marido: "Ese momento es durísimo. Tres horas antes de esa llamada me llamaron para informarme de la evolución. Me dijeron que estaba mal, pero que todos tenían mucha fe. Que lo único que teníamos que ver era cómo pasaba la noche, pero no llegó a la noche. Entonces, no lo puedes creer".

