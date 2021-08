Esther Doña y el juez Santiago Pedraz confirman su relación amorosa: el beso que despeja todas las dudas

Ya es oficial. Esther Doña (42 años) vuelve a estar enamorada, un año después de la dura pérdida de su marido, Carlos Falcó. Si la semana pasada una revista del corazón se hacía eco de la gran amistad que existía entre la marquesa viuda de Griñón y el reputado juez Santiago Pedraz a raíz de unas imágenes paseando por Madrid, ahora se desvela la verdadera naturaleza de esa relación.

En efecto, su historia empezó siendo de una gran amistad y cariño, pero ha desembocado en amor. Pedraz le ha devuelto la ilusión a Esther Doña tras vivir un 2020 devastador para ella, ya que tuvo que hacer frente no solo al inesperado fallecimiento del marqués de Griñón, sino también a la muerte de su padre, José Doña. Pero todo eso, poco a poco, va quedando atrás, y Doña vuelve a sonreír.

El número de '¡HOLA!' donde se confirma la relación sentimental.

Ha sido de nuevo la revista ¡HOLA! la que este miércoles 11 de agosto ha confirmado la relación amorosa entre Esther y Santiago. Ya no hay lugar a dudas gracias al testimonio gráfico. Durante un romántico paseo por la capital de España, la flamante pareja se muestra cómplice, cariñosa y afectuosa. Tanto que, en un momento dado, no dudan ambos en darse un arrobado y apasionado beso. Según reza la publicación citada, Esther y el magistrado de la Audiencia Nacional "ya no se esconden y hacen planes de verano juntos". Así, la pareja pasa, pues, su primer verano en Madrid. Lo cierto es que, a la luz de las fotografías, ambos no pueden estar más felices e ilusionados con esta nueva etapa que se inicia en sus vidas.

Hace unos días, la propia Esther Doña, tras hacerse pública su "gran amistad" con Pedraz, posteaba lo que sigue en sus redes sociales: "En ocasiones, la felicidad llega de imprevisto, y es cuando hemos dejado de buscar y cuando menos la esperamos, ¡aparece! ¿Os ha pasado también a vosotros?". Ahora, tal y como se han desarrollado los acontecimientos, no cabe duda de que aquel post era una confirmación: su corazón vuelve a estar enamorado y ocupado.

El semanario citado apunta que el magistrado y la marquesa se dejaron ver por primera vez en público durante la celebración de la boda de Virginia Trujillo y Jaime Tassara, hijo de Verónica Fernández de Córdova, prima de Carlos Falcó y buena amiga de Esther. Pedraz formaba parte ya del círculo de amistades que frecuentaban al matrimonio Falcó Doña. De hecho, Santiago era asiduo a las fiestas que la pareja organizaba en el palacio de El Rincón.

En la actualidad Pedraz está considerado como uno de los jueces más mediáticos de la judicatura española. Es titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Hoy en día, Santiago Pedraz no tiene pareja sentimental. Su última relación conocida fue con la abogada Sylvia Córdoba, con la que comenzó a salir en 2018, tras separarse de su mujer y madre de su hijo, de 10 años.

El libro en memoria de Carlos Falcó

El destino ha querido que la marquesa viuda de Griñón encuentre de nuevo el amor justo en un momento clave para ella. Y es que, Doña se encuentra ultimando los detalles de la publicación de su primer libro, titulado La vida de un gran hombre a través de mis ojos, que verá la luz el próximo 27 de octubre. En medio de su incipiente historia de amor con Pedraz, la malagueña relatará en esas páginas desde el primer encuentro con Carlos Falcó hasta el día de su boda, pasando por el periodo de conquista a través de mensajes de móvil.

Será, qué duda cabe, el proyecto más personal y especial para la andaluza, quien podrá rememorar los mejores e impagables momentos al lado del marqués. Hace unos meses, Doña desveló pasajes inéditos, durante una entrevista exclusiva, sobre su relación con el marqués de Griñón.

En dicha entrevista -cuando justo se cumplió un año del deceso-, aseguró lo que sigue, entre los titulares más impactantes: "Sigue siendo una pesadilla, un mal sueño para mí. Daría cualquier cosa para que todo fuera como antes, cuando Carlos estaba a mi lado", "Así es la vida, te das cuenta de lo frágiles que somos y que, en cualquier momento, puedes irte y en un suspiro todo termina: ilusiones, proyectos, felicidad. Todo se acaba de repente, sin estar preparado para ello y, en mi caso, sin querer aceptarlo. Aún estoy en ese proceso, intentando rehacer mi vida" y "Carlos me propuso tener hijos, pero hubiera sido muy egoísta por mi parte. Un hijo mío no se hubiera merecido disfrutar de su padre tan poco tiempo".

