Descubrimos el último destino vacacional al que viajarán Carlos Sobera y Patricia Santamarina

Carlos Sobera (61 años) y Patricia Santamarina (49) forman uno de los matrimonios más sólidos y respetados del panorama nacional. A pesar de lo discretísimos que son con su vida privada, la pareja no oculta su amor y se muestra siempre absolutamente natural a la hora exhibir sus imágenes más románticas en las redes sociales, donde derrochan gran complicidad.

Como la mayoría de españoles en estos momentos del año, el presentador de Mediaset y la abogada se encuentran disfrutando de unos días de asueto estival. Unas merecidas vacaciones en las que han aprovechado para desconectar, en familia, en algunos de los destinos más solicitados por los famosos: Fuerteventura, Ibiza, Formentera y finalmente, Cádiz.

En concreto, Sobera, Santamarina y sus dos niñas, Arianna Aragón (22) y la pequeña Natalia (13) se han quedado algo más de una semana en la exclusiva urbanización Novo Sancti Petri, perteneciente al municipio de Chiclana de la Frontera. Desde allí, no han perdido la oportunidad de viajar hasta Marbella, otro de los enclaves preferidos de las celebs españolas, para asistir a uno de los conciertos del elitista Festival Starlite.

Carlos Sobera en la celebración de su cumpleaños junto a su esposa.

Tanto disfrutaron de la música de Taburete, que el propio Sobera publicó una foto en sus redes sociales con el líder de la banda, Willy Bárcenas (32), hijo del extesorero del PP, Luis Bárcenas (64). Concluido su periplo andaluz, la familia al completo ha vuelto a su hogar de Madrid, pero por poco tiempo.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL en exclusiva, los Sobera Santamarina se preparan para poner rumbo en los próximos días a otros de los lugares imperdibles para Sobera en verano. Se trata de su tierra, el País Vasco. En concreto, Bilbao. Ahí Carlos y los suyos encuentran su refugio particular por el amor y el respeto que sienten por sus raíces.

Pero más allá de eso, Sobera deberá despojarse de su bañador y su toalla para vestir su traje de actor y subirse a las tablas del Teatro Campos Elíseos de Bilbao donde desde el sábado 21 hasta el jueves 26, el presentador de Mediaset volverá a meterse en la piel de Pepe, el personaje al que representa en Asesinos todos, la obra de teatro que, precisamente, produce la empresa de su esposa.

Carlos Sobera y Patricia Santamarina.

Carlos Sobera encabeza el reparto de Asesinos todos, una comedia escrita por Jordi Sánchez (57) y Pep Anton Gómez (54), dirigida por este último, que también protagonizan Neus Asensi (56), Elisa Matilla (55) y Ángel Pardo (64) Producida por Arequipa Producciones y Pentación Espectáculos, Asesinos todos es una comedia inteligente que reflexiona sobre los límites de nuestra propia paciencia.

Con un sentido del humor ácido, los protagonistas se enfrentan a sus demonios interiores cuando se plantean hasta dónde llegarían para defender aquello que piensan que les pertenece. Una cita imperdible para todas aquellas personas que se encuentren en Bilbao y necesiten desconectar y pasar un buen rato de humor y cultura.

El amor de Carlos y Patricia

El comunicador de Barakaldo y la abogada se dieron el 'sí, quiero' el 3 de mayo de 2015 en una boda íntima celebrada en Tulum, México. Carlos y Patricia forman el tándem perfecto para afrontar cada uno de los proyectos nuevos que la vida pone en sus caminos: tanto en el ámbito laboral, donde tienen sus propios planes, como esta obra de teatro, como en el plano íntimo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Santamarina (@patricia.santamarina)

Carlos Sobera disfruta de la presencia de sus dos hijas, Natalia Sobera, fruto de su amor con Patricia y Arianna Aragón, hija de su mujer y de Rody Aragón (62), aunque la joven, que ha sido azafata suya en El precio justo, es una hija más en la familia del vasco. "Arianna tenía cinco años cuando empezamos a salir Patricia y yo, así que no es que sea como mi hija, es que es mi hija", confesó Sobera en una entrevista con Bertín Osborne (66) en el programa Mi casa es la tuya.

El presentador, que en septiembre se pondrá al frente de La casa de los secretos junto a Jorge Javier Vázquez (51) y Jordi González (58) está orgulloso de la familia que ha formado al lado de la productora de la que se enamoró hace más de 15 años. "Me enamoré de ella a primera vista. Pensé, esta mujer me va a complicar la vida, pero para nada. Cada día me iba enamorando más de ella", confesó en una entrevista.

[Más información: La ruta veraniega de Carlos Sobera y su mujer, Patricia Santamarina: conciertos, barcos y un torneo de polo]

Sigue los temas que te interesan