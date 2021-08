El récord de Arianna, la 'hija' de Carlos Sobera, en sus primeras vacaciones tras alcanzar la fama

Arianna Aragón (22 años) se presentó ante los españoles el 9 de abril de 2021 en su primer trabajo televisado. La hijastra de Carlos Sobera (60) fichaba por el nuevo programa del presentador, El precio justo, donde desde entonces ejerce de azafata. Cuatro meses en los que la visibilidad mediática de la joven ha pasado de cero a cien y eso ha repercutido en su número de seguidores en las redes sociales.

Este interés por Arianna hizo que aumentaran sus followers en el primer mes de emisión aunque de manera paulatina, sin grandes picos. Antes de su debut en la pequeña pantalla, la estudiante de Derecho atesoraba menos de 2.500 seguidores, y en las primeras semanas alcanzó los 11.000 fans. Sin embargo, la cifra paró su ascenso pese a que las emisiones del concurso continuaban y ella se metía en los hogares españoles cada mediodía.

Arianna, disfrutando de las playas de Chiclana de la Frontera, en Cádiz. RRSS

Y entonces llegó el verano y las vacaciones de la joven. A finales del mes de julio Arianna puso rumbo a Chiclana de la Frontera, y se alojó por la bella zona de Novo Sancti Petri. Allí ha disfrutado de la playa de La Barrosa, de sus chiringuitos más exclusivos y se ha deleitado con manjares como los que se ofrecen en el famoso restaurante El Timón de Roche, donde compartió velada con su madre, con Carlos Sobera y demás familiares y amigos.

Curiosamente, ha sido mientras gozaba de su periodo vacacional -tras haber dejado grabadas varias emisiones de El precio justo- cuando la joven ha experimentado una notable subida en el número de seguidores de Instagram. En tiempo récord Arianna ha ascendido hasta los 17.000 followers y cada día acumula más.

También ha llamado la atención de sus admiradores, que en estos meses ha decidido borrar varias publicaciones antiguas y ha dejado las más novedosas y actuales, para que sean mayoritarias las fotografías que datan desde el momento en el que es conocida y que así queden en el olvido las de su 'vida pasada' de cuando era anónima.

Arianna es hija de la productora y abogada Patricia Santamarina (58) y el actor Rody Aragón (62), sin embargo, su madre rehizo su vida con Carlos Sobera, quien asegura que es su "hija, no hijastra, ese término no me gusta y no lo siento así".

Ascenso y club de fans

A pesar de que poco a poco la azafata de El precio justo va dejando a un lado su timidez, aún muestra parte del recelo con el que lleva su intimidad y de que tan solo muestra lo que verdaderamente quiere mostrar a sus seguidores sin excederse en enseñar demasiado. La joven prefiere seguir siendo lo más anónima posible, mantener su privacidad y ocultar su día a día a los ojos más curiosos. De hecho, ha llevado a cabo la fórmula de compartir sus fotografías y vídeos de sus vacaciones a destiempo, cuando ya no estaba en Cádiz.

Carlos Sobera junto a Arianna Aragón en 'El precio justo'. RRSS

No obstante, hay quienes con verla en televisión de lunes a viernes tienen más que suficiente para tener claro que ella es su ídola. Es el caso de Arianna Aragón Fan Club, una cuenta creada en honor a la estudiante de Derecho e Interpretación y actual azafata. El perfil se define como una "Página de apoyo oficial a Arianna Aragón y a todos los proyectos que haga"; sin duda, un impulso a la carrera de la hijastra de Carlos Sobera que comenzó tímidamente pero que ya obtiene más de un centenar de fans tras cuatro meses de emisión del concurso.

