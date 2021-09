La casa de moda Ángel Schlesser diseña el 'maxi' bolso perfecto para llevar tu pata de jamón ibérico

La originalidad es una cualidad muy difícil de alcanzar pero la casa de moda Ángel Schlesser y Cinco Jotas lo han logrado. La colaboración entre ambos ha creado un accesorio de lujo de edición limitada que alberga una de las joyas gastronómicas de nuestro país. Se trata de un 'maxi' bolso, fabricado en lana merino, que protege un jamón de bellota cien por cien ibérico de Jabugo seleccionado por un maestro jamonero. Una pieza de alta costura transformada en un estuche en forma de bolso creado por Juan Carlos Mesa, diseñador de la firma, que fusiona la tradición, calidad, artesanía, versatilidad y elegancia que caracterizan a la casa de moda española y a la marca emblemática de Jabugo.

Solo se han fabricado 50 piezas de edición limitada, de producción artesanal: "Cuando me llamaron de Cinco Jotas para proponerme este proyecto me temblaron las piernas. Ha supuesto todo un reto para mí. De hecho, una de las cosas que más ilusión me ha hecho este año ha sido realizar esta colaboración. Primero porque yo adoro el jamón, es una de las grandes delicias de este mundo además de parte de nuestra tradición española y de nuestra historia. Siendo en este caso el jamón de Cinco Jotas el lujo es mayor. Nada más rico, nada mejor cuidado, nada más tradicional siendo esto grandes puntos en común con la casa Ángel Schlesser, como tradición, artesanía, buen hacer y al mismo tiempo, innovación. En definitiva, ser un clásico", asegura Juan Carlos Mesa.

Juan Carlos Mesa, diseñador de Ángel Schlesser.

La versatilidad, multifuncionalidad, atemporalidad y que fuera unisex han sido algunos de los requisitos a cumplir que definen a la perfección este accesorio excepcional y exclusivo, capaz de seducir a todos los amantes de la gastronomía y la moda. El 'maxi' bolso, hecho a mano, toma como inspiración los zurrones de los pastores y la trashumancia para reflejar varios conceptos significativos en el diseño: viajar, caminar, la dehesa, la calidad del material, la ecología, la sostenibilidad o el cuidado de los animales.

Bolso creado en colaboración con Cinco Jotas. EL ESPAÑOL

Además, está elaborado con materiales nobles como el cuero y fieltro de lana merina de primera calidad y cuenta con un forro impermeable para evitar cualquier mancha en el interior del bolso. "Como concepto, nos hemos inspirado en los zurrones de los pastores, y para ello teníamos que hacer algo grande como ambas casas se merecen. El uso de la lana en un bolso, no solo la piel de vacuno y de ahí surgió la idea de un fieltro industrial de altísima calidad, hecho a mano y de manera tradicional. Sostenibilidad, tradición, ecología y la historia de ambas casas: así es el bolso de Cinco Jotas by Ángel Schlesser", destaca Juan Carlos Mesa.

La trazabilidad también es otro aspecto en común de ambas marcas, ya que en la etiqueta de cada jamón Cinco Jotas el consumidor puede localizar el origen, registro sanitario y porcentaje de pureza de la raza ibérica.

Esta edición limitada estará a la venta a partir del 24 de septiembre en el ecommerce de Cinco Jotas con un precio de 1.800 euros y se convertirá en el regalo más exclusivo de esta Navidad.

