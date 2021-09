Eduardo Navarrete: "Me encanta ir de cañas con Terelu Campos"

La noche madrileña ha regresado. Desde hace un par de semanas la capital ha retomado su curso y ha vuelto a acoger importantes eventos que abarcan todo tipo de sectores. Así quedó demostrado este miércoles 22 de septiembre, cuando se llevaron a cabo varios encuentros que reunieron a la prensa y a reconocidas personalidades de nuestro país. Uno de ellos fue la inauguración de la pop up store de 15 segundos, la central de marcas ideada por Eduardo Navarrete (27 años), diseñador de moda, exconcursante de Maestros de la costura y actual participante de MasterChef Celebrity.

El alicantino estrenó un espacio en el Hotel ME Meliá, disponible hasta el próximo 3 de octubre, que reúne moda, producto, arte y cultura en una pop up store que ha visitado este periódico. Horas antes de la inauguración, JALEOS mantuvo una conversación con Eduardo Navarrete, quien además de contar los detalles de este último proyecto, desveló cómo fue su paso por Maestros de la costura y su experiencia en MasterChef Celebrity.

Eduardo Navarrete durante la inauguración de la 'pop up store'. Pepino Marino

¿Cómo está? ¿Emocionado? ¿Nervioso?

Bien. Nervioso no. Estoy mucho más nervioso cuando hago desfiles. Se puede decir que estoy normal. No estoy histérico.

¿Qué puede encontrar la gente en esta pop up store?

15 segundos es una central de marcas y creadores que hemos montado para ayudar a las firmas a tener visibilidad y a que puedan vender más. Los ayudamos en todos los ámbitos que conlleva una marca. Tenemos moda, producto, arte y libro. Tenemos un poco de todo. En general, de gente que nos gusta lo que hace y que como yo han comenzado de cero.

¿Cómo surge la idea?

Esta idea se me ocurrió en la pandemia porque yo tenía un local con mi socia y pensamos en cambiarnos a otro local para llevar más marcas. A mí siempre me han ayudado mucho y como por suerte, ahora me va bien, dije 'por qué no montamos una central para poder ayudar a gente que tiene talento darle visibilidad, igual que a mí se me dio en su día'. Tiene un punto de ONG muy fuerte (ríe). ¿Pero sabes qué pasa? Que la moda está muy mal y cuando eres un joven que está empezando es muy complicado. Nosotros concentramos todos los servicios que una marca necesita en un mismo espacio.

Usted dice que la moda está muy mal y, además, es un sector muy competitivo. Pero en poco tiempo ha conseguido triunfar y hacerse un hueco dentro de la industria. ¿Cómo ha sido este camino?

Ha sido bastante difícil. La pandemia fue una época muy mala, pero a mí me fue muy bien. Supimos adaptarnos y reinventarnos. Fui el primer diseñador en hacer mascarillas. Gracias a esto tuve mayor visibilidad, pudimos pasar una época muy complicada y la gente se volcó a comprarme muchas cosas. Sacamos la colección de baño y fui el primer diseñador de España en hacer una presentación online. En tiempos de adversidad es cuando más piensas y cuando más te surgen ideas. Yo me rompí a pensar y me fue muy bien. Eso ha hecho posible que ahora estemos aquí, montando este nuevo proyecto. Pero antes del coronavirus, te aseguro que estaba tocando fondo.

¿Por qué?

Venía de presentar la última colección, vendíamos lo justo, tenía mi propia tienda, muchos gastos... Se me estaba haciendo muy complicado y cuando llegó la pandemia dije 'me voy a pique'. Pero pasó lo que pasó. Lo de las mascarillas y la colección de baño. Ahora estamos en el mejor momento en el que podemos estar. Hemos presentado la colección del Teatro Chino que ha sido un éxito, estoy en MasterChef Celebirty, donde todos mis compañeros llevan mi ropa, y estamos preparando una colección nueva para noviembre.

¿Puede adelantar algunos detalles de esa próxima colección?

Solo puedo contar que van a haber muchos rostros de mi edición de MasterChef Celebrity.

Eduardo Navarrete y Verónica Forqué en la inauguración de la 'pop up store' de 15 segundos. Pepino Marino

Ha vestido a personajes como Bibiana Fernández, La Terremoto de Alcorcón, Lorena Castell, a sus compañeros de MasterChef... ¿Qué otra celebridad le gustaría que llevara sus diseños?

Yo vengo de un pueblo muy pequeño y nunca pensé que iba a vestir a la gente que he vestido. Me considero tan afortunado de haber vestido a Bibiana (67), a La Terremoto (44), a Nieves Álvarez (47)... Ahora en el programa a Victoria Abril (62), a Verónica Forqué (65), a David Bustamante (39)... ¿Quién me queda por vestir? Pues no lo sé. Quien quiera es bienvenido, pero a mí no me hace ilusión vestir a Beyoncé (40), Lady Gaga (35) o la Reina.

¿A Letizia no?

Sí vestiría a la Reina. Estaría encantado. Si ella quiere venir a la tienda y probarse, yo feliz. Pero no es que me hace ilusión vestir a Letizia (49).

¿Cómo lo ayudó 'Maestros de la Costura' en la industria de la moda?

Cuando recién terminé la carrera entré en el programa y fue como un escaparate al mundo entero porque TVE es un canal internacional. La ropa que hacía se vio en todos lados y la vendí muy bien. La ayuda como tal fue la visibilidad. Pero del resto, todo fue mi trabajo y mi sacrificio.

¿Qué recuerdo tiene de 'Maestros de la Costura'?

Tengo unos recuerdos muy buenos, pero me entristece un poco que ahora no esté claro que vayan a renovar la edición, porque igual que MasterChef le ha dado tanta visibilidad a la gastronomía española y a los cocineros, Maestros de la costura lo hizo con la moda. A raíz del formato, muchísima gente joven ha empezado a coser de manera autodidacta, unos han descubierto una pasión, otros lo han convertido en su oficio... Ahora, que se lo estén pensando tanto, me da muchísima pena.

¿Sigue teniendo relación con sus compañeros?

Ninguna. No somos afines.

Los concursantes de 'MasterChef Celebrity'. RTVE

Ahora repite en otro reality que nada tiene que ver con la moda. ¿Cómo ha sido su experiencia en MasterChef Celebrity?

Me llevo maravillosamente bien con mis compañeros. Me encanta ir de cañas con Terelu (56), me llevo fenomenal con Arkano (27), este verano estuve con Belén López (51), he estado varias veces con David Bustamante y Miki Nadal (53). De mi paso, ya lo veréis. Ha sido muy divertido, nos hemos reído mucho, os vais a reír mucho viéndolo. Poco más puedo contar.

¿Cómo llegó a MasterChef Celebrity? ¿Le gusta cocinar?

Mis padres tienen un restaurante desde hace 40 años. Yo me he criado entre fogones. Pero a mí siempre me gustó más estar en la barra y sirviendo las mesas. Yo siempre he sido camarero.

A su familia le habrá hecho muchísima ilusión su participación.

Sí, muchísima, estaban encantados. Mi abuela va orgullosa por el pueblo porque la para todo el mundo. A parte, consideramos que lo estoy haciendo muy bien. Ha sido muy divertido.

Ahora que ha pasado por allí, ¿se animaría a estudiar cocina?

Ni muerta ni viva.

¿No cocina en su casa?

Ni cocinaba, ni cocino y espero no cocinar. Yo trabajo mucho y lo de hacerme un táper lo veo la cosa más aburrida del mundo. Desayuno fuera, como fuera y ceno fuera.

Ha tenido múltiples facetas. Diseñador, aspirante a cocinero, concursante de realties... ¿Cómo se define usted?

Me defino como vedette, porque en Francia, una vedette es una artista que sabe hacer de todo. Yo ahora mismo tengo una empresa en la que lo hago prácticamente todo, aunque por suerte tengo un equipo maravilloso, acabo de montar una central de marca para ayudar a darle visibilidad a otras firmas, voy a montar un bar de cara al mes que viene y me veo montando muchas más cosas. Por eso me considero una vedette, una artista multidisciplinar.

[Más información: Quién es Eduardo Navarrete, el diseñador que concursa en ‘MasterChef Celebrity’]

Sigue los temas que te interesan