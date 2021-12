Terelu Campos desvela con quién celebrará la Navidad: sus próximos planes

El distanciamiento entre Terelu Campos (56 años) y Carmen Borrego (55) parece no tener solución. Al menos, por el momento. Según la información que maneja EL ESPAÑOL, la relación entre las hermanas es "insostenible" y entre ellas no existe comunicación alguna. Una situación que, según ha podio saber este periódico, tiene muy triste a su madre, María Teresa Campos (80), y de la que la colaboradora de Viva la Vida evita pronunciarse. Así ocurrió la noche de este lunes 29 de noviembre, cuando retomó su faceta de modelo.

La presentadora fue la encargada de abrir el último desfile de Eduardo Navarrete (27), quien presentó su colección Supermercados Navarrete, inspirada en la cotidianidad y los productos del supermercado, en el madrileño mercado de San Antón. Terelu compartió pasarela con varios de sus compañeros de MasterChef Celebrity, poco antes de que comenzara la gala final del talent show, y con su hija, Alejandra Rubio (21), quien no quiso ofrecer declaraciones a los medios de comunicación.

Terelu, sin embargo, sí se mostró cercana con la prensa. No obstante, no hizo comentarios sobre su situación familiar. Minutos antes de la pasarela, la primogénita de María Teresa Campos conversó con este periódico sobre las habilidades gastronómicas que adquirió en su paso por MasterChef Celebrity y sobre sus planes de Navidad. Además, de su breve experiencia como modelo, una faceta a la que se atrevió por su amistad con Eduardo Navarrete. Durante la pasarela, en la que se llevó todos los aplausos, la hija de María Teresa Campos se mostró con un estilo de oficinista, compuesto por una falda tubo, camisa blanca y tacones negros que completó con unas gafas negras y un portafolio.

Terelu Campos y Eduardo Navarrete en la presentación de la nueva colección del diseñador. Gtres

¿Qué plato se pude comer en su casa?

Algo normalito (ríe).

¿Aprovechará para cocinar en Nochebuena o en Fin de Año?

Yo siempre cocino en Nochebuena y en Fin de Año. Llevo tropecientos años haciéndolo.

Pero este año mejor que nunca, ¿no?

O no. Nunca se sabe.

¿Qué plato cocina? ¿Ya tiene alguno pensado para las Fiestas?

No, no, no. Es que yo suelo hacer lo de siempre. Hago el pavo de mi abuela, en homenaje a ella. Cuando estaba porque estaba y cuando no, porque hace ya muchos años que no está... Pues, así.

¿Cocina más ahora o es reticente a los fogones?

No, no cocino más ahora. He tenido mucho trabajo y no. Pero sí que es cierto que desde la semana pasada empecé a cocinar un poquito más. Lo que he hecho, que no había hecho nunca, ha sido respotería. Jamás había hecho repostería y ahora triunfo con mi tarta de zanahoria. El otro día llevé a casa de unas amigas...

¿Vería a su madre en MasterChef Celebrity?

No.

Terelu Campos durante la pasarela de Eduardo Navarrete. Gtres

¿Qué tal la experiencia de desfilar esta noche como modelo de Navarrate?

Bueno, lo he hecho en otras ocasiones. Pero hace ya como 350 años, con lo cual ni me acuerdo.

¿Se ve desfilando en otro momento?

No. Yo hago esto por amistad. Evidentemente, yo no soy modelo. Ni lo soy, ni lo puedo ser, ni tengo edad para serlo. En todo caso, soy modelo Minion, como diría mi hija, de Navarrete.

Comparte pasarela con su hija Alejandra.

Sí, sí.

¿Contenta?

Mucho. Lo más importante es Eduardo, que para mí fue un descubrimiento en MasterChef Celebrity. Estoy aquí porque él me lo ha pedido.

¿Cómo se presenta la Navidad?

Pues bien. Y en familia.

