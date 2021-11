Sabemos dónde vivirá Teresa Campos durante la mudanza: la entrega de las llaves y una nueva subasta

Este jueves 4 de noviembre fue un día muy complicado para María Teresa Campos (80 años). Día de emociones a flor de piel, de vivencias, de aceptar los cambios, de recuerdos que se le agolpaban al tener que despedirse de su casa de Molino de la Hoz, en Las Rozas. Su hogar, el que construyó "con el esfuerzo de toda mi vida", como ella misma manifestó a la salida. Llevaba tiempo intentando vender la casa y, por fin, lo ha conseguido, pero no ha sido un trámite sencillo el de la despedida.

EL ESPAÑOL conoce detalles de cómo vivió Teresa Campos el que se fijó ella misma como el día que decía adiós sin mirar atrás. "Ella tenía claro que no quería recrearse en exceso ese día. Estuvo todo el rato muy sensible y tocada. Lloró de emoción, es normal. Es inevitable pensar que ese no era el plan de vida que ella ideó para su futuro", explica alguien cercano a la malagueña. Los reveses han querido que Campos abandone su amada casa, la que decoró con mimo y generosidad económica gracias a su amigo, el fallecido decorador Jaime Fierro.

Desalojar tu vida nunca es fácil y hay rincones en esa casa a los que Teresa les guarda especial apego, como la suerte de biblioteca central, donde colocó con criterio temporal sus muchos premios cosechados a lo largo de su trayectoria en televisión y radio. "Este jueves Teresa reunió a sus amigas, al grupo de las cartas de siempre, con Meli Camacho y Gustavín (Gustavo, su chófer). Estuvieron en el salón que siempre usaban, en su mesa, como cerrando un ciclo, una etapa", se informa con total solvencia. Según se hace llegar, en efecto, como se dijo en Sálvame, la hija que está organizando la mudanza es Carmen Borrego (55). Se explica que Terelu (56) también está al pie del cañón, pero "en la casa nueva". En ese sentido, las hermanas se han organizado de ese modo; una desalojando, y otra organizando y desembalando en Aravaca. Las hermanas, pese a sus diferencias públicas y notorias, se han cogido de la mano en este momento para que su madre sufra lo menos posible con los sinsabores de la mudanza. Mientras se produce el trajín del cambio, Campos "vivirá con su hija Terelu". Será cuestión solo de días; para la semana que viene la comunicadora ya estará instalada en su casa. El día de la entrega de llaves tendrá lugar el lunes 22 de noviembre, según la información recabada.

Desean que su madre se encuentre el nuevo hogar con los menos bártulos posibles. En otro orden de cosas, se desliza que María Teresa se ha encontrado con dos importantes bretes: qué hacer con la cantidad de muebles y objetivos de decoración y, además, con el inmenso vestidor de que disponía hasta ahora. Un fondo de armario más que considerable dados sus años de profesión, por no hablar de los zapatos: "Tiene tantos que llenaba muebles de la casa con ellos. Y eso que ha regalado muchos". La familia se plantea una nueva subasta.

La decisión de qué se queda y de qué se desprende va para largo. De momento, se ha optado por alquiler "indefinidamente" un guardamuebles donde irán a parar todos los objetos y complementos que Campos ya no usa en el día a día. A la luz de las imágenes a las que tuvo acceso hace unos días EL ESPAÑOL, la periodista ha confiado para la mudanza a una empresa llamada Mudanzas y Guardamuebles Agustín S.L.

Se trata de una empresa puntera en estos menesteres, y que también llevó a cabo mudanzas para otros rostros de la televisión. Sin ir más lejos, se encargó de trasladar algunos de los objetos de Mila Ximénez tras su fallecimiento. Hace unos días, el camión accedía a la mansión de Teresa para comenzar a desalojar el que ha sido su hogar hasta la fecha, de 1.615 metros cuadrados construidos en una parcela de 6.365. En este nuevo hogar Teresa vivirá de alquiler y reducirá considerablemente los gastos: "La casa de Las Rozas la ha tenido asfixiada y muy preocupada", se informó a este medio tiempo atrás.

Esa misma fuente, deslizó: "Por muy alto que sea el alquiler de su nueva casa -rondará los 2.000 euros- nunca superará los gastos mensuales a los que tenía que hacer frente en Molino. A veces superaban los 10.000 euros". Eso, sumado a la falta de trabajo y de ingresos, ha mermado seriamente la economía de Teresa. Por no hablar de los "imprevistos y las averías y desperfectos" del día a día. Ya hace unos meses, la comunicadora bajó el precio de salida de 3.100.000 euros a 2.700.000.

Entonces le hicieron ver que ese era el precio de mercado, asumiendo que nunca recuperará todo lo invertido en esa magna casa. El comprador de la casa de María Teresa Campos es el dueño de la firma de zapatos Alma en Pena. El nuevo propietario de la conocida mansión que salió en el docureality Las Campos planea convertirla en una de las sedes de su firma. Entre los que se interesaron por la casa de María Teresa Campos estaban un empresario turco, otro mexicano e incluso un fondo de inversión, pero el que se la llevó finalmente es José Gil, dueño de la marca de zapatos.

