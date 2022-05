Víctor Sandoval, rechazado por los diseñadores de 'Sálvame Fashion Week': "No lo entiendo"

La promoción de la tercera edición de Sálvame Fashion Week es prácticamente diaria. Después de seis años, los colaboradores del programa de Telecinco volverán a lucir sobre la pasarela del programa los diseños de varios jóvenes talentos e incluso contarán con el trabajo de la propia Ana María Aldón.

Comenzará el próximo lunes 23 de mayo, pero además, en la noche de este jueves durante la gala de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez anunciaba otra de las novedades de esta edición número tres, y es que dará el salto al prime time del miércoles, desplazando así al propio reality de supervivencia al martes.

Desde que se anunciara su vuelta, los jóvenes diseñadores han mostrado los bocetos de los trajes escogidos para cada tertuliano. Pero contra todo pronóstico, en la tarde de viernes se ha descubierto que los modistos se han "negado rotundamente" a vestir a uno de ellos. "No hay diseñador en España que quiera vestir a uno de los colaboradores. Vamos, que no tiene traje y va a ver la Fashion Week desde su casa", anunciaba Terelu Campos al inicio del último programa de esta semana.

"Los diseñadores consagrados de España se niegan a vestir a Víctor Sandoval. Lo siento mucho", comentaba Terelu casi al final del programa. "Te lo he dicho, no pasa nada, estoy acostumbrado a los desprecios, es uno más. ¿Qué habré hecho durante esta vida para que esto me pase? A lo mejor es que no tengo un cuerpo adecuado, no tengo la edad adecuada... A lo mejor es que ninguno me quiere vestir porque soy el mayor de todos, cuando no soy alto...", afirmaba Sandoval al conocer la decisión de los diseñadores.

"Tendrá que haber una causa, tendrá que ser algo físico, porque yo soy de los que no habla en la televisión. Me pondría cualquier cosa. ¿Qué tengo que hacer para que me vista alguien?", suplicaba a la cámara.

En ese momento, su amiga María Patiño realizaba un alegato a favor de su compañero, para conseguir la oferta de algún modista. "Quién no va a querer vestir a una persona que ha formado parte de la historia de la televisión, con la capacidad de hacer feliz y entretener a la gente durante años, y con la capacidad de hacer sonreír incluso cuando estás pasando un mal momento. Eso solo lo hace Víctor Sandoval".

