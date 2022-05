‘Sálvame’ da el salto al prime time del miércoles con la tercera edición de su ‘Fashion Week’

Desde hace varios días, Sálvame está promocionando con ahínco la tercera edición de su Fashion Week, una semana de la moda en la que contarán con creaciones de diseñadores como Ana María Aldón. La sorpresa ha venido al anunciarse que la misma se podrá disfrutar en horario de máxima audiencia, pues según se anunció este jueves, la cita tendrá lugar el próximo miércoles 26 de mayo a partir de las 21:55 horas.

El encargado de dar la buena noticia fue el propio Jorge Javier Vázquez, durante la emisión de la gala de Supervivientes en la que Juan Muñoz de Cruz y Raya se convirtió en el nuevo parásito del reality. “¡Semana especial de la moda! Gran gala el miércoles a las diez de la noche y todos los preparativos, desde el lunes, en Sálvame”, avanzaba. “Esta vez, ponemos como broche final una gala especial llena de invitados y diseñadores”, añadía el presentador.

Para sorpresa de los espectadores, además de Ana María Aldón o Ágatha Ruiz de la Prada, quienes ya se habían anunciado previamente, se suman los de Lucas Balboa, María Lafuente y Francis Montesinos. Aldón es la que más se ha mojado en Sálvame sobre cómo está viviendo esta nueva aventura profesional. “Van a ir todos como yo quiero, la mejor es Chelo, me lo ha puesto superfácil”, reconocía hace unos días en el programa, aunque añadía que estaba muy agobiada, con algunos desajustes hormonales, y que estaba durmiendo menos de lo que su cuerpo necesitaría. “Ocho días sin dormir no hay cuerpo que lo resista. Yo tenía una casa, un marido, un hijo... Cuando llegue el momento que termine la colección espero que me reconozcan”, relataba la diseñadora, que tuvo un fuerte encontronazo con Lydia Lozano el día que fue a tomarle medidas.

El cambio de día de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’

Hasta ahora, los miércoles en Telecinco era el día de emisión de Supervivientes: Tierra de nadie, con unas galas presentadas por Carlos Sobera en la que la propia dinámica relataba que todo estaba grabado previamente. Tras el final de la serie Entrevías, se prevé que Tierra de nadie ocupe la noche del martes, y vuelva a ser en directo, igual que sucedía en temporadas anteriores del reality. De esta forma, el debate de Supervivientes competirá con La noche D, en La 1; Inocentes, en Antena 3; Futura, en Cuatro y laSexta clave, en laSexta.

