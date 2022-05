Terelu Campos no puede más y explota contra 'Sálvame': "Me voy al pasillo. Mi paciencia tiene un límite"

La boda del hijo de Carmen Borrego continúa siendo el tema más recurrente de Sálvame. En la tarde de este jueves, Terelu Campos, no ha dudado en defender a su hermana de las críticas. Además, también ha dado su opinión sobre las declaraciones que daba su hija, Alejandra Rubio, el pasado fin de semana sobre el famoso enlace.

La nieta de María Teresa Campos no dudó en airear su opinión sobre la boda de su primo, la cual se celebró el pasado sábado 18 de mayo. "Yo no conocía a la novia, nadie me la ha presentado antes. Creo que si me hubiera casado yo, Rocío Carrasco sí que hubiera venido a mi boda", explicaba Rubio en Viva la vida. Además, afirmaba que, en varias ocasiones, su tía se "enfadó" durante el evento, por ello, cree que no disfrutó lo suficiente.

Unas declaraciones a las que Carmen Borrego se ha tenido que enfrentar a lo largo de esta semana, aunque era este jueves cuando por primera vez, lo hacía con su hermana en el plató. "Creo que a Carmen le han molestado las declaraciones, no son acertadas. Las dos tienen una manera de pronunciarse en la que creo que se parecen, y hablan siempre regañando. Cuando se ven chocan, aunque se quieran mucho", comentaba Terelu Campos mientras era aplaudida por Kiko Hernández.

Mientras, Carmen Borrego seguía en su misma línea, y es que el pasado año protagonizó varios enfrentamientos con su sobrina en televisión, y parece que no quiere repetir lo sucedido. "No me voy a pronunciar en algo que pueda hacer daño a alguien de mi familia. No tengo ningún problema y no he entrado en ninguna polémica".

En ese momento, Terelu explotaba y lanzaba un duro mensaje contra el programa: "Pero vamos, que yo no estoy aquí para defender a mi hija ni para hablar de mi hija, que para eso me voy al puto pasillo. Mi paciencia tiene un límite. Yo estoy con las mejores formas con todo el mundo, con todo el mundo. Yo no estoy aquí para sacar la espada y la pistola. Yo qué coño he hecho. Ni que mi hija hubiera dicho algo tremendo. ¿Qué mi hermana se enfadó? Pues sí, porque estaba desbordada. Mi hermana disfrutó de la boda como la que más". Finalmente, la presentadora de Sálvame Naranja se relajaba y continuaba sentada en la silla de Telecinco.

