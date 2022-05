Terelu Campos desvela en 'Sálvame' la demoledora frase que Pipi Estrada le dijo tras su ruptura

Por segunda tarde consecutiva, Pipi Estrada se ha convertido en el protagonista de Sálvame, esta vez por la respuesta de Terelu Campos a las palabras pronunciadas por el periodista deportivo en las últimas semanas sobre la hija de María Teresa Campos y su hermana, Carmen Borrego.

Pipi seguía avivando el fuego de su enfrentamiento con el clan de 'Las Campos', y pedía encarecidamente a Terelu que, básicamente, le perdonara la deuda que contrajo con ella tras la publicación de unas Memorias Pasionales en una famosa revista. A día de hoy, Pipi Estrada sigue debiendo a la presentadora de Telecinco 48.000 euros.

Era Gema López la que aseguraba que el periodista le había confesado en una publicidad que él no había terminado de pagar a Terelu, porque no había querido. Ante esto, en la tarde de hoy, Terelu ha respondido: "Cuando alguien dice que no ha pagado porque no le ha salido de ahí, te estás cachondeando del juez no de mí".

Pero sobre todo, la colaboradora ha repetido en varias ocasiones que no tiene "prisa" y que asegura que guarda silencio porque ya llegará su momento, explicando que "algún día" hablará sobre su pasado junto al periodista deportivo.

"No tuve prisa hace 16 años, cuando incluso me paraban por la calle preguntándome por qué no ejercía ninguna acción legal", comentaba. Ante lo que Jorge Javier Vázquez le ha preguntado si iba a emprender medidas legales contra él, pero la hermana de Carmen Borrego no ha querido responder.

Pero sí ha dado algunas pinceladas de lo que fue su vida junto a Pipi, revelando una frase demoledora que él le dijo en el garaje de la residencia de la presentadora de televisión, tras su ruptura. "En el garaje de mi casa me dijo, voy a ganar mucho dinero contigo".

En ese momento, añadía una reflexión sobre su expareja: "No me entra en la cabeza que una persona reconocida en su trabajo, periodista deportivo, por qué alguien quiere convertirse en algo mucho menos, para mí mucho menos. Que además va a afectar en su trabajo".

Su hermana, Carmen Borrego, también presente en el plató, ha querido preguntarle a su hermana si no había terminado su relación con Pipi antes, por "miedo" a que apareciese en los medios. "No estuve con él por miedo, pero sí hice gestos públicos para calmar el interés informativo sobre cosas que me afectaban a mí profesionalmente".

