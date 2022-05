Carmen Borrego se derrumba en 'Sálvame' por sus hijos: "El desprecio hacia ellos me acaba doliendo"

Carmen Borrego continúa siendo la protagonista indiscutible de Sálvame. En la tarde de este miércoles, la hermana de Terelu Campos sigue viviendo momentos de tensión en el programa de Telecinco a raíz de la celebración de la boda de su hijo, el pasado sábado.

Las polémicas que han envuelto el enlace están pasando factura a la hija de María Teresa Campos, y si ayer eran las ausencias de sus amigas Rocío Carrasco y Belén Rodríguez a la celebración, hoy sus compañeros han preguntado a Borrego sobre las declaraciones que daba Alejandra Rubio en Viva la vida el pasado domingo. "Yo no conocía a la novia de mi primo. Seguramente ha hecho la exclusiva de su boda porque mi tía se lo ha dicho. Si me llevo a casar yo, Rocío Carrasco y Belén Rodríguez hubieran venido", comentaba Rubio.

Los tertulianos de Telecinco aseguraban que estas declaraciones dejaban en muy mal lugar a la hermana de Terelu, pero a pesar de esto, Borrego no ha querido atacar a su sobrina. "No voy a decir nada, el año pasado entré en una guerra de la que me arrepiento", explicaba desde el plató de Mediaset. Además, desde el programa de La Fábrica de la Tele emitían un vídeo en el que reflexionaban sobre el papel de Carmen Borrego y sus hijos en el 'clan Campos', el cual no es tan notable como el de Alejandra o Terelu.

Poco después, Jorge Javier Vázquez cortaba el programa en directo para conectar con las instalaciones de Telecinco. "Perdón, pero está pasando algo fuera. Carmen Borrego se ha quitado el micrófono y está llorando", comentaba mientras se levantaba rápidamente de su silla de presentador para ir al encuentro de la protagonista.

"Estoy bien", comentaba Carmen con los ojos vidriosos tras haber llorado. "No quiero hablar de nada del tema, porque al final... He recibido un mensaje. No voy a decir nada, porque yo también sufro", afirmaba la colaboradora.

"A mí que me digan que soy una 'ciudadana de segunda' me da igual, pero contra mis hijos no, no son de segunda, ni más que nadie ni menos. En mi familia nadie nos considera menos, ni mi hermana, ni mi madre... Llega un momento en que ese desprecio hacia mí y hacia mis hijos, llega un momento en el que te toca. Ellos no se lo merecen, porque son buenas personas y quien lo conoce lo sabe", sentenciaba mientras llegaba al puesto de dirección de Sálvame.

[Más información: Carmen Borrego estalla y abandona su conexión en directo con 'Sálvame': "Ya está, estoy cansada"]

Sigue los temas que te interesan