Tensión entre Lydia Lozano y Terelu Campos en 'Sálvame': “No me vas a dejar de tonta”

Carmen Borrego vivía ayer uno de los programas más difíciles a los que se ha enfrentado desde que fichó como colaboradora de Sálvame. El espacio de Telecinco desveló algunos de los detalles de la boda de su hijo, que tendrá lugar mañana, algo que la hija de María Teresa Campos no pudo soportar y abandonó el plató de Mediaset.

Tras estallar contra todos sus compañeros y los directores del programa de La Fábrica de la Tele, finalmente, la colaboradora consiguió calmarse y volver al estudio, donde protagonizó un breve enfrentamiento con su propia hermana, Terelu Campos, que se encontraba presentando Sálvame Naranja. "Carmen tiene muy buena relación con su nuera, yo sé que, por ejemplo, van a comer", comentaba Terelu, a lo que su hermana le respondía que ella no tenía que decir con qué personas comía o dejaba de comer.

En la tarde de hoy, Terelu volvía a ponerse al frente del formato, pero tal y como han revelado desde Sálvame, Lydia Lozano no ha querido dejar pasar lo vivido ayer y ha dado su opinión en la reunión previa al programa, pensamiento que reproducía también en directo.

"Me impresionó mucho ayer la actitud de Terelu. Si mi hermana estuviera presentando un programa y yo estuviera pasando esa situación, tan mala, me sorprendió mucho que tú no fueras corriendo a darle un beso a tu hermana", explicaba la periodista.

"Carmen se acercó y me increpó diciendo que no contara si comía con su nuera o no. Y después me pidió perdón, varias veces. Ella pagó conmigo lo que llevaba por dentro, y ya está, querida", respondía la presentadora sobre el episodio de tensión vivido junto a Borrego en el plató.

Pero Lydia insistía en el "mal rollo" que vio entre ambas, asegurando que no se lo esperaba al saber la unión tan fuerte que existe entre todos los miembros de la familia Campos. "Me voy a reír Lydia, porque creo que has tenido un lapsus", apuntaba Campos.

En ese momento, Lydia estallaba contra su compañera: "¿Me vas a dejar de imbécil? Hubo mucho tiempo que yo estuve con Carmen fuera y tú no. No me vas a dejar ni de tonta, ni de rubia, ni de que yo he visto otra cosa. Su hermana no estaba con ella, y a mí me llamó la atención. Si te gusta bien y si no me da exactamente igual. Estoy hasta las narices de que me digan que no me he enterado", concluía Lozano ante el silencio de la presentadora.

