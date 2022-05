La emotiva reacción de Juan Muñoz al ser expulsado de 'Supervivientes': "Gracias por todo, esto es inolvidable"

Supervivientes ha celebrado este jueves su quinta gala semanal, en la que Jorge Javier Vázquez anunciaba que la noche iba a comenzar de una forma un tanto peculiar. Contra todo pronóstico, el presentador conectaba pocos minutos después de empezar el programa con los cuatro nominados, para informarles de que lo que iba a ocurrir.

Ignacio de Borbón y Juan Muñoz eran los dos concursantes restantes después de que Kiko Matamoros y Alejandro Nieto se salvaran gracias a la votación del público. Era en ese momento y, sin espera alguna, cuando el presentador del reality de supervivencia anunciaba quién se convertía en el último salvado de esta noche. "Voy a anunciar el nombre del último salvado, y por tanto del expulsado. Los espectadores han decidido que el concursante salvado sea Ignacio".

"Bien peleado Juan", comentaba Lara Álvarez con una sonrisa en su rostro mientras le daba un abrazo al recién expulsado. El ahora posible residente del palafito ha querido dedicarle unas bonitas y emocionantes palabras a sus compañeros: "Estoy ahora bien físicamente, pero lo he pasado muy mal por la pierna, la gota, el golpe en las costillas... Ahora me siento un poquito mejor, pero estoy muy contento de haber participado y haber compartido estos días en la playa con mis compañeros, que son insuperables. Me lo he pasado muy bien, hemos compartido momentos buenos y malos, he aprovechado esta experiencia única e inolvidable que es Supervivientes".

Preguntado por si quería despedirse de alguien en particular, el exintegrante de Cruz y Raya le dedicaba un bonito mensaje a Ana Luque. "Especialmente a los de mi equipo que han estado muy cerca. Pero le quiero dedicar a Ana Luque una palabra que no se me va a olvidar en la vida y se la dedico a ella: 'Te I love you, os I love you'".

El actor y humorista llevaba varios días sufriendo un intenso dolor en uno de sus pies, que casi no le permitía caminar. Un ataque de gota que ha convertido sus últimos momentos en Supervivientes 2022, en toda una tortura. "Llevo todo el día jodido. Es una putada, no salgo de una y me meto en otra. Lo que no sé es si es la gota o un esguince, pero no creo que me haya torcido nada", reconocía Juan Muñoz a su compañera Ana Luque.

