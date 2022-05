Tamara Falcó, sobre la llegada del rey Juan Carlos: "Me ha emocionado mucho que esté de vuelta"

La mesa de debate de El Hormiguero volvía a la noche de Antena 3 junto a sus colaboradores habituales: Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó. Como no podía ser de otra forma, la llegada del rey Juan Carlos a España ha ocupado la mayor parte de la temática del debate, donde cada tertuliano ha expresado su punto de vista sobre la vuelta del rey emérito.

Era Cristina Pardo la que comenzaba a explicar, bajo su perspectiva, lo sucedido en este jueves: "Creo que ha sido una llegada de todo menos discreta. Conocemos todo lo que va a hacer el rey Juan Carlos en los próximos días gracias a su amigo, que por supuesto, habrá contado los detalles de su visita bajo autorización del rey".

Por su lado, Juan del Val, aseguraba que la llegada le ha parecido totalmente "normal" y apuntaba que parece que se busca cualquier detalle para criticar al rey emérito. Una opinión que secundaba Tamara Falcó: "Por primera vez estoy de acuerdo con Juan", comentaba entre risas.

"Me emociona que esté de vuelta. No ha ido a Zarzuela primero, pero también podía haber ido el rey a recibirle. Si mi madre va a Miami y mis hermanos no la reciben... Me ha parecido una llegada totalmente normal y la Infanta Elena súper cariñosa. Además, le han absuelto de todo", comentaba en el plató de Antena 3.

Esta mesa de debate se producía tras la visita de dos actores españoles al programa de Pablo Motos: Óscar Jaenada y Fernando Tejero. Ambos intérpretes participan en el mismo proyecto, la película La piel en llamas, un largometraje que se llegará a los cines en próximo 27 de mayo.

Una película ambientada en un país africano, que muestra el poder de occidente sobre el continente. Ante esto, Jaenada no ha dudado en criticar la posición que algunos países tienen sobre el territorio africano. "Hay un racismo institucional, un racismo endémico en el que no nos damos cuenta. En mostrar la solidaridad con el pueblo ucraniano, que estoy totalmente a favor, pero luego mostrar todo lo contrario ante personas que vienen de un país similar, solo por su color de piel... Me parece que debería hacernos reflexionar sobre muchas cosas".

Además, Fernando Tejero ha revelado, gracias al juego de las hormigas, su pasado común con el político Julio Anguita. "Fue mi profesor de matemáticas en el colegio, me dio clase durante cuatro meses hasta que se convirtió en el alcalde de Córdoba".

[Más información: Maribel Verdú confiesa que estuvo "muchos años" sin acudir a 'El Hormiguero' por "miedo"]

Sigue los temas que te interesan