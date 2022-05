La verdad sobre el falso despido de Marta Riesco: no pisa Telecinco, pero sigue trabajando

Hace unas semanas, Marta Riesco era la gran protagonista del momento tras anunciar en Ya son las ocho que había recibido una llamada de Rocío Carrasco. La nada espontánea confesión de la novia de Antonio David Flores desató una gran tormenta mediática en la que la reportera fue adaptando su versión a medida que se iban desmontando sus argumentos con pruebas.

Pero el asunto Riesco acabó zanjándose precipitadamente cuando Sálvame mostró el vídeo en el que se demostraba definitivamente que la cantante de No tengas miedo solo había hablado con Luis Pliego y en ningún momento tuvo contacto con Rocío Carrasco. Varios periodistas de los formatos de Unicorn siguieron poniendo en duda la versión de Pliego, lo cual provocó que Jorge Javier Vázquez declarase una guerra abierta y sin cuartel a esos compañeros de cadena.

En medio de la tensión, el programa de La Fábrica acabó dejando de hablar súbitamente de la exmiss, justo cuando desde la productora de Ana Rosa optaron por apartar a la colaboradora del foco y omitir el tema sin que nadie diera ningún tipo de explicación ni disculpa por las mentiras de Riesco.

Desde los pasillos de Fuencarral comenzó entonces a difundirse la noticia de que la compañía había prescindido de la novia de Antonio David, que no ha vuelto a salir en pantalla ni a ocupar su silla de colaboradora en el espacio de Sonsoles Ónega. Sin embargo, lo que muchos han calificado como un despido dista mucho de serlo en realidad, pues Marta sigue vinculada a Unicorn y ha vuelto al trabajo a pie de calle, aunque con un perfil mucho más discreto.

Según ha podido conocer BLUPER, la reportera ya no acude a la redacción situada en Telecinco. De hecho, desde que se omitiera toda mención a ella y a esta polémica, no ha vuelto a pisar las instalaciones de la cadena, aunque se desconoce el motivo. No obstante, Riesco sí sigue haciendo el trabajo que realizaba antes de saltar al foco mediático por su vida personal. La reportera combina el teletrabajo con la asistencia presencial a las oficinas de la productora, que están situadas en el madrileño Paseo de la Castellana, a unos 10 kilómetros de la sede de Mediaset España.

Lo cierto es que la reportera sigue asistiendo a eventos y photocalls cuyas imágenes se utilizan en las piezas que emite El programa de Ana Rosa, pero sin sus antes habituales conexiones en directo o locuciones en vídeos. Es decir, la periodista no aparece en ningún momento en pantalla y su voz solo se puede escuchar cuando pregunta a los famosos en sus salidas a eventos.

Una polémica silenciada

Con esta decisión de "esconder" a Marta Riesco, los programas de Unicorn han dado carpetazo a una polémica que amenazaba con dinamitar la tensa calma entre productoras de Telecinco. El repentino silencio impuesto acabó con la trama y libró a la reportera de tener que dar explicaciones o sacar ese as que decía guardar el programa.

Ni Marta ni nadie en su programa ha ofrecido una aclaración o unas disculpas por difundir una historia que se ha demostrado que era falsa. Hasta la propia Sonsoles Ónega participó -suponemos que involuntariamente- de la mentira de Riesco confirmando en directo que Rocío Carrasco había hablado directamente con la colaboradora, algo que las pruebas han acabado demostrando que no es verdad.

Mientras tanto, en La Fábrica de la Tele también se ha impuesto la ley del silencio. El veto a Marta Riesco en Sálvame llega hasta el punto en que el programa dobló la voz de la reportera cuando emitió el pasado 12 de mayo una pieza en la que hablaba con Laura y Ana Matamoros en un photocall.

