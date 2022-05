María José Campanario vuelve a 'El Desafío' entre agradecimientos y un gran ramo de flores

Raquel Sánchez-Silva, Omar Montes, Jesulín de Ubrique y Juan Betancourt se alzaban el pasado viernes como los finalistas de esta segunda temporada de El Desafío. En la noche de este viernes, terminaba el formato original de 7 y acción, que ha triunfado en el prime time de Antena 3.

El primero en realizar su reto ha sido el torero, su misión en la gran final era posicionar una excavadora en una plataforma, que medía más de un metro. Pero antes de comenzar su prueba, Roberto Leal, presentador del concurso, daba la bienvenida de nuevo a su mujer, María José Campanario. La odontóloga ya estuvo en el concurso de Antena 3 en la primera semifinal, donde superó una durísima prueba: salir de una urna llena de agua y cerrada con candados tras pasar angustia y tensión.

"Quiero contar algo para que la gente lo tenga en cuenta. Hasta esta mañana no teníamos claro si Jesús iba a poder o no participar, debido a su lesión en la rodilla. Teníamos un problema grave, porque no teníamos sustituto para él. Qué mejor que ella, que quiso defender su posición, María José Campanario adelante", afirmaba el presentador entre los aplausos de los presentes.

La odontóloga irrumpía en el plató de la gran final del programa más duro de Antena 3 con una gran sonrisa en su rostro. Leal continuaba ensalzando la figura de Campanario por lo sucedido en las horas previas: "Quiero contar esto para ponerte en valor, porque hasta hace poco no sabíamos si ibas a participar o no, y te has dejado la piel".

"Tengo que apoyarlo siempre, y he tenido que entrenar muy duro. Pero no sabéis lo que me alegro de que sea él el que haga la prueba en esta final y no tener que hacerla yo", respondía la mujer del torero.

Tras esta presentación, Campanario ha seguido el duro reto de su marido desde la primera fila del sofá donde se encuentran todos los participantes. De hecho, la cámara ha captado en todo momento la tensa reacción de María José ante el reto de su marido.

El torero dejaba boquiabiertos a todos los presentes con su dura prueba, arrancando los aplausos de sus compañeros y del jurado. Tras las felicitaciones al concursante, Roberto Leal le pedía de nuevo a la odontóloga que les acompañara en el centro del plató. "Pero antes, María José te voy a despedir, pero te voy a dar las gracias. Has estado aquí en todo momento, disponible para todo. Te dejaste el alma en tu desafío, estuviste acompañando a los miembros del jurado, en cuanto se te llamó para echarle una mano a Jesús aquí estuviste. Seguro que hablo también por los miembros del jurado, por nuestros compañeros", explicaba el conductor creando un emotivo momento.

En ese momento, una de las trabajadoras del programa se colaba en el estudio para entregarle un gran ramo de flores, ante la clara emoción de la catalana. "Muchas gracias. Gracias a vosotros", afirmaba entre los aplausos del público. "Esta es tu casa, espero verte pronto", concluía Roberto Leal.

