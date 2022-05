La divertida equivocación de Rosa Benito en 'YEM': confunde a las Tanxugueiras con una sandwichera

Este miércoles, la sección Fresh de Ya es mediodía ha comenzado con una gran carcajada en el plató. Acompañando a la presentadora, Sonsoles Ónega, se encontraban en la mesa los colaboradores habituales: Miguel Ángel Nicolás, Rosa Benito e Iván García.

Todo comenzaba poco antes de las 14:30, cuando en la sección informativa de Ya es mediodía, Cristina Fallarás, colaboradora del mismo, comentaba que ella solía regalar cultura cuando acudía como invitada a una boda en vez de dar dinero. "¿Por qué no regalamos cultura? Me parece que el dar dinero no es un regalo personalizado. Yo lo que hago a veces es contratar a alguien que anime la fiesta, por ejemplo a Paranoia o Tanxugueiras imagínate. Y se te presentan en la boda y te cantan. Por mucho menos de lo que das en un sobre tienes actuaciones que dejan a la gente impresionada", comentaba la tertuliana a la conductora del mismo.

Tras esto y ya en la sección de sociedad del programa de Telecinco, Miguel Ángel Nicolás recuperaba esta idea de regalo de boda y exponía su opinión. "Mi sobrina se va a casar en agosto, le regalo a las Tanxugueiras que dice la Fallarás y me manda lo más lejos a donde yo te diga".

Pero parece que su compañera Rosa Benito no ha terminado de entender qué quería decir Miguel Ángel Nicolás. "Pues te digo una cosa, cuando yo hice la lista de boda lo que me dijeron fue que pusiera cosas de regalo, porque luego que si te regalan la plancha, la sandwichera...", afirmaba la exmujer de Amador Mohedano.

En ese momento, Sonsoles y sus compañeros soltaban una carcajada ante las palabras de Benito, que había confundido al grupo gallego como una sandwichera. "No hombre, te decimos las cantantes, no una sandwichera", comentaba Miguel Ángel Nicolás.

"Es maravilloso", comentaban todos sus compañeros entre risas. "Estas que están sonando, que fueron rivales de Chanel y de Bandini en el Benidorm Fest", continuaba explicando la presentadora. "¿Pero y cómo se las va a regalar a su sobrina?", preguntaba Rosa visiblemente confundida. "Porque era para una actuación en directo, porque Fallarás regala actuaciones culturales", aclaraba Miguel Ángel Nicolás.

Tras este divertido momento, la madre de Chayo Mohedano comprendía el divertido momento que había protagonizado y el programa ha continuado con total normalidad.

