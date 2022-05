Olga Moreno se postula para volver a Supervivientes

Era una de las reapariciones en televisión más esperadas y no defraudó. Olga Moreno, exmujer de Antonio David Flores y ganadora de Supervivientes 2021, volvía a sentarse en un programa de televisión y esta vez era Déjate querer el elegido. La malagueña pasó de puntillas por alguno de los temas más controvertidos de su vida personal. Eso sí, dejó un titular que no pasó desapercibido para los espectadores, los cuales la hicieron ganadora en su paso por la isla.

Toñi Moreno le preguntó si volvería a Honduras para visitar a su amiga, Ana Luque, una de las concursantes de este año y uno de los personajes revelación de Supervivientes 2022, y Olga Moreno lo tenía claro, "Sí que lo haría, por supuesto, ella se moriría. Estoy viendo esta edición, me está gustando muchísimo". Por lo que la pelota se encuentra ahora en el tejado de la productora que debe lanzarle una invitación formal a Moreno lo que, sin duda, supondría toda una baza para el programa que se encuentra a escasas semanas de llegar al ecuador de la edición.

Eso sí, Olga Moreno lanzaba también un aviso sobre el concurso que está realizando su amiga, “Ella no es así, no se está mostrando tal y como es aún, tiene muchísimo más que dar de lo que está mostrando", un mensaje claro para que sus seguidores mantengan a Luque en el programa en el caso de que ésta salga a la palestra en las próximas nominaciones.

Al contrario que en otros espacios y en la línea del perfil más amable del programa, Olga Moreno accedió a hablar sobre su expareja Antonio David Flores. La presentadora no se cortó en elogiar a la empresaria, "has sido toda una señora, en tus palabras no hay rencor ni odio y has hablado siempre con respeto y con elegancia de tu ex, eres admirable". Mientras que Moreno no dudaba en posicionarse y zanjar los rumores sobre una posible mala relación con el ex guardia civil, "él es el padre de mi hija y yo le quiero muchísimo, que quede claro”.

Visiblemente emocionada, Olga Moreno admitía estar muy nerviosa “porque las cámaras y los platós de televisión me imponen mucho, pero he de decir que hoy me ha pasado algo personal por lo que esto un poco más floja. Relacionado con mi madre", decía echándose las manos a la cara para limpiarse las lágrimas.

¿Volverá Olga Moreno a Supervivientes, aunque sea como visitante?

