Diego Luna, sobre la situación que vive México: "La violencia va creciendo y se está normalizando"

En el programa de esta primera noche de junio, El Hormiguero ha recibido al actor, productor y director de origen mexicano Diego Luna. Aunque es conocido por su participación en proyectos como Y tu mamá también, Narcos México o Rogue One: una historia de Star Wars, el intérprete acude al plató de Antena 3 para presentar su nuevo monólogo, Cada vez nos despedimos mejor.

Esta función se podrá ver en Las Naves del Español en Matadero del veinticinco de junio al diez de julio y, tal y como ha explicado el protagonista, tenía muchas ganas de poder hacer teatro en España. "Yo hago mucho teatro en México, pero siempre quise hacerlo aquí en España. Es un monólogo cómico muy divertido, vamos a dar trece funciones".

Pero el actor de Narcos ha querido confesar al presentador de Antena 3, cuál es su mayor pánico antes de lanzarse al escenario. "Tengo pánico a que no se vendan las entradas o de que no haya público viendo la función". Además, el actor afirmaba que cuenta con "todas las manías" que el público se pueda imaginar. "No puede haber escaleras, tengo que tocar muchas veces madera, tengo que asomarme para ver que haya público... No me atrevo a salir sin público, porque me pasó en mi infancia. Es una sensación muy dura", afirmaba el invitado.

Tras hablar sobre su pasado y futuro profesional, el conductor del programa de las hormigas ha recogido unas declaraciones que el actor pronunciaba en varias entrevistas anteriores. "Uno de tus trabajos es Narcos México, y en una de las entrevistas que hacías dijiste que la culpa de la droga no era solo del traficante, que la culpa de la droga era del mercado, porque siempre que alguien quiere algo, alguien se lo da".

"Sí, claro. Hablan mucho de la violencia de México, y es una violencia que nos corresponde a todos, esa violencia no existiría si no hubiera consumo o mercado. En la frontera norte de México hay un mercado enorme y en Europa también. Ese mercado crea ciertas condiciones donde hay países que sufren mucha violencia, como es el caso de mi país. Es una violencia que nos corresponde a todos solucionar", respondía el invitado.

Pero el intérprete también ha querido arrojar más luz sobre la situación que vive México en estos momentos. "Está en momentos críticos, justamente porque hay un descontrol brutal y la violencia va creciendo y se va normalizando. Nos estamos acostumbrando a que ocurra. Es un país donde ejercer el periodismo es peligrosísimo o ser mujer".

“La culpa de la droga no es solo del traficante”, la reflexión de @diegoluna_ tras su papel en ‘Narcos’ #DiegoLunaEH pic.twitter.com/m12ZghFcug — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 1, 2022

