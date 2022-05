La actriz Esmeralda Pimentel confiesa los rígidos cánones de belleza que exigen las telenovelas

La famosa actriz mexicana Esmeralda Pimentel visitaba en la noche de este lunes 30 de mayo el plató de El Hormiguero por primera vez, y lo hacía para presentar su nuevo largometraje junto a Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol, En otro lugar. "Es una comedia romántica, que nos invita a creer en el amor. La rodamos en Cantabria, los paisajes maravillosos", explicaba la actriz.

Asimismo, la mexicana se encuentra grabando en nuestro país la serie Montecristo, junto al famoso actor cubano William Levy, protagonista de Café con aroma de mujer. "Estoy rodando con William Levy, ya sé que le aman. Hoy fue nuestro primer día de grabación, es un gran compañero y muy amable", explicaba la invitada de Antena 3.

El presentador ha querido saber por qué dejó de hacer telenovelas y empezar a explorar otro tipo de producciones. "Amo hacer telenovelas, cualquier actriz o actor de México empieza ahí. Me dio mucho aprendizaje y bagaje. No tenía mucha libertad creativa y renuncié a un contrato de exclusividad y empecé a hacer casting otra vez".

Pero parece que su experiencia en las telenovelas no fue siempre positiva, tal y como explicaba Pablo Motos, le han llegado a negar papeles por el movimiento de "los agujeros de la nariz" o "las estrías". "Nosotros como actores estamos siendo juzgados todo el rato, sobre todo como mujer, como que me tengo que comportar de una forma concreta. Empecé a mostrar cómo era. Creo que tenemos que ser libres y nadie tiene el derecho de juzgar el cuerpo de alguien más".

"Una productora nos tenía acomplejadas a todas. Te empiezan a meter complejos que antes no habías percibido, nadie tiene derecho a lastimarte así. Tenemos la obligación de dar un mensaje positivo", afirmaba la también 'influencer'.

Además, desde que decidiera contarse el pelo, le dejaron de llamar para este tipo de series. "Cambié mi perfil como actriz, y fue una decisión a conciencia aunque me daba miedo. Me llamaban y me decían que ya no era el perfil que buscaban. Recibí violencia en redes sociales". Aunque este revés se tornó positivo cuando le comenzaron a ofrecer otro tipo de proyectos, como The Good Doctor o En otro lugar. "Mi cambio de perfil como actriz me trajo oportunidades maravillosas".

