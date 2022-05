El fatídico plato de Luismi en 'MasterChef': decepciona al jurado después de robarse a sí mismo

La noche de este lunes 30 de mayo no comenzaba del todo mal para uno de los aspirantes más famosos de esta edición de MasterChef, Luismi. El bombero era uno de los elegidos, junto a Claudia, para llevar a cabo la 'famosa prueba del robo', como recompensa por haber sido los mejores de la prueba de la semana anterior.

Ambos aspirantes tenían total libertad para robar hasta veinticinco ingredientes de las cestas de sus compañeros. Podían hacerlo a su manera, y la de Luismi ha sorprendido a todos los presentes, cuando ha empezado a robarse a sí mismo, según el aspirante, lo hacía para ser "equitativo".

"Tienes que robar cosas que perjudiquen a los demás, y te favorezcan a ti", le decía Carmina Barrios, invitada del programa de este lunes, a lo que añadía que le recordaba a 'el Luisma', el famoso personaje que interpretaba Paco León en la serie de televisión Aída.

Tenía que intentar realizar un cocinado con los ingredientes restantes que él mismo se había dejado e incorporar el ingrediente común para todos; el kimchi, un conjunto de vegetales fermentados de origen asiático.

Pero parece que la propuesta de Luismi no encajaba con la idea que habían depositado los jueces en la prueba. "Como si fuera la seta de los pitufos, porque se llama el bosque de Mateo", explicaba el autor en honor al hijo de un compañero suyo, mientras colocaba los últimos detalles en el plato. "He cogido el hojaldre, lo he cortado en láminas y las he hervido", comentaba ante las carcajadas del jurado.

Ante su discurso, Pepe Rodríguez apuntaba que quizás le estaba "apretando la banda que lleva en la cabeza", haciendo referencia a una especie de diadema que lucía el aspirante. "Aquí tiene que aparecer un pitufo en cualquier momento", comentaba Jordi Cruz. "Está la seta seca, el espagueti quemado...", añadía el jurado catalán.

Tras ver el mal recibimiento que había tenido su plato, el bombero comentaba que se la había "jugado" a una. "Esto no es de gente que se la juega, jugársela es otra cosa. Esto es de gente sin sentido común. No hay nada aquí, y todo lo que hay está mal", apuntaba Pepe Rodríguez.

Después de la deliberación de los jueces, Luismi era uno de los tres aspirantes que peor resultado había obtenido. "Asume que esto es una competición. Nunca hemos visto a nadie robarse a sí mismo, ha sido un desastre total", sentenciaba Rodríguez.

