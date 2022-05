Ana Pastor ('Los Borbones'): "Me gusta la imagen que traslada Leonor, la prefiero antes que a su abuelo"

Los Borbones: una familia real, la primera serie documental sobre la monarquía española, llega este martes 31 de mayo a ATRESplayer PREMIUM. Se trata de un proyecto que aborda en seis entregas los aspectos más polémicos de la familia real española en el último siglo, desde Alfonso XIII hasta la actualidad, pasando por las luces y sombras del reinado de su nieto, Juan Carlos.

La idea de apostar por esta producción surge "de algo tan poco revolucionario como preguntarnos por qué no se había hecho en España algo que sí ha ocurrido en otros países: contar en serie documental o en ficción las historias de las familias reales", según ha contado a BLUPER la periodista Ana Pastor, quien dirige el documental junto a Aitor Gabilondo (Patria, Vivir sin permiso).

La serie pone sobre la mesa acontecimientos destacados de la historia de España desde un punto de vista original y atractivo, con un lenguaje que se acerca al de la ficción. "Me gustaba la idea de pensar que con Los Borbones íbamos a conseguir que la gente lo viera y dijera 'no puede ser'", explica Pastor, que asegura que "merecía la pena apostar por esa diversidad en los equipos" para combinar el "periodismo basado en datos y hechos" de Newtral con la experiencia en ficción de Gabilondo.

El resultado de ese trabajo conjunto es una docuserie que pretende huir de planteamientos maniqueos, tal y como afirma el propio creador. "Cuando tratas estos asuntos tan candentes parece que estás obligado a tener una opinión muy firme y a irte a una o a otra esquina. Creo que eso no es muy adecuado a la hora de contar una historia, porque tiene que tener matices y complejidad. A mí no me da miedo la ambigüedad y el misterio, no soy capaz de reducir la historia de 100 años de una familia a un titular".

Primeras imágenes de ‘#LosBorbones: una familia real’.



🔹Este martes 31 estreno en #ATRESplayerPREMIUM.

▶️Descubre más sobre la serie en nuestra web: https://t.co/clpuOK9WZl pic.twitter.com/Y68ls5OsCj — ATRESplayer (@ATRESplayer) May 26, 2022

Y es que Gabilondo considera que en un mundo en que "se venden claims y titulares sobre cualquier cosa" resulta complicado y poco eficaz "intentar encontrar el punto medio", pero añade: "Nosotros tenemos que evitar trabajar para contentar a nadie, si descontentamos a todos estamos más cerca de hacerlo bien".

Los Borbones tiene el objetivo de marcar "un antes y un después en el tratamiento de la monarquía en España desde el punto de vista audiovisual", tal y como desliza en esta entrevista José Antonio Antón, director adjunto de Contenidos de Atresmedia. Antón añade que la serie "no tendría sentido" si no se hubiese hecho con ese equipo y de la forma en que finalmente podrá ver el espectador a partir de este martes.

Entre los distintos asuntos que abarcará esta serie documental estará la relación de los Borbones con el dinero o con las mujeres, aspectos en los que ha habido, según Pastor, "pautas de comportamiento que se han repetido y de las que no se ha aprendido". La más evidente, para ella, es la de Alfonso XIII y su nieto Juan Carlos "respecto a las comisiones que cobraban ambos, a sus relaciones con amantes y al desprecio por gente que no pertenece a su mundo".

No obstante, la presentadora de El Objetivo considera injusto vincular las malas acciones de la familia real a la existencia de un 'gen Borbón': "Si decimos que hay un gen Borbón condenaríamos a Leonor, que a mí particularmente me gusta la imagen que traslada. Más allá de que me parezca una institución que todos sabemos lo que representa, prefiero a Leonor que a su abuelo, sin ninguna duda", asevera.

El primer episodio de Los Borbones: una familia real se emitirá en prime time este martes 31 de mayo de forma simultánea en ATRESplayer PREMIUM y en laSexta. Al finalizar la emisión, ya estará disponible también el segundo capítulo en la plataforma, que lanzará una nueva entrega cada semana.

[Más información: Aitor Gabilondo ('Los Borbones'): "Hemos hallado el camino intermedio entre la felación y la guillotina"]

Sigue los temas que te interesan