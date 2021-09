Ana Pastor vuelve con 'El Objetivo': "No me pienso acostumbrar nunca a que me llamen puta"

Ana Pastor vuelve a ponerse al frente de El Objetivo en una nueva temporada que llega a laSexta con numerosos cambios. El programa estrena plató y también ubicación en la parrilla, ya que pasa del domingo al miércoles y arranca este 15 de septiembre a las 22:30 horas.

Entre las novedades también habrá secciones como 'El subjetivo', en la que el escritor Bob Pop analizará la actualidad semanal con su particular visión; 'El otro debate', donde varios políticos analizarán las noticias del día; o 'Cómo hemos cambiado', un espacio para analizar la evolución de España en las últimas décadas de la mano de Edu Galán, Mariola Cubells, Rosa Belmonte y Victor Amela y con la hemeroteca como fuente. Además, el periodista Emilio Domenech, 'Nanísimo', participará en esta sección para explicar cómo se han producido esos mismos cambios en Estados Unidos.

La salud mental tendrá un importante protagonismo en esta nueva etapa del programa gracias a la sección 'Mañana puedes ser tú', en la que cada semana un personaje público narrará su experiencia personal y un experto resolverá en directo dudas de los espectadores. Entre los famosos que narren sus vivencias con la salud mental estarán los cantantes Rozalén, Pastora Soler o Alfred, los escritores y periodistas Juanjo Millás y Quique Peinado o la jugadora de Badminton Carolina Marín.

"Antes era bastante inédito que un personaje conocido lo contara, y ahí creo que los milenials han hecho mucho bien en poner este debate sobre la mesa en las casas y en todas partes", relata Ana Pastor en conversación con BLUPER. Ahora, añade, "falta un empuje mayor para que quien necesite una terapia y no pueda pagarla pueda tenerla en la Seguridad Social".

Incidir en esa necesidad es el objetivo de 'Mañana puedes ser tú', empleando para ello "voces que la gente respeta y quiere, y que cuentan con normalidad sus vivencias".

Más allá de los cambios anunciados, El Objetivo seguirá manteniendo sus señas de identidad con entrevistas políticas y análisis. "Todo es política, la política es mejorar la vida de la gente. Queremos hacer convivir los dos espíritus y ese es nuestro reto este año", explica la presentadora.

Los temas que se aborden en el programa estarán marcados, como siempre, por la más estricta actualidad: "Nuestro trabajo también consiste en diferenciar el ruido de la información, tenemos que hablar de lo que a la gente le preocupa. Ahora sería impensable no hablar de la subida de la luz, porque es un tema que está en todas las conversaciones".

Sobre la actual crispación política y social, Pastor considera que los medios tienen una importante labor para no avivar la llama: "Hay de todo en la política y en el periodismo, en la medida de lo posible nosotros hemos intentado plantear otras opciones: hicimos un debate sobre la crispación con filósofos e intelectuales en prime time, frente a los realities de otras cadenas", dice en referencia al Especial Objetivo: Democracia y convivencia.

"Nosotros tenemos que contribuir a bajar el volumen", añade la periodista, aunque reconoce que "hay quien tiene ese interés en que ese ruido aumente y hay gente que no lo tiene, depende de dónde preguntes".

El programa tendrá nuevas secciones y colaboradores. Atresmedia

Ese ruido se hace notar también en las redes sociales, a las que la directora de El Objetivo es muy asidua. "Lo que nos trajo Twitter en su día era la cercanía en la que podías decirle a alguien de la tele 'me gustas', 'no me gustas' o 'te equivocas' y entablar una conversación. Eso ha derivado en otras cosas, ahora dices 'buenos días y hay gente que te insulta", expresa.

"Para mí todo lo que tenga que ver con la crítica hacia lo que hacemos es muy bienvenido y además necesario, porque si no, nos volvemos tontos. Es necesario que la gente te diga lo que piensa desde el respeto. Lo que no tolero son las amenazas, los insultos y las mentiras", afirma Pastor. "No creo que haya que normalizar los insultos ni las amenazas. No me gusta acostumbrarme a que me llamen 'puta' y no lo voy a hacer nunca", asevera.

Pero no sólo las redes la señalan. La presentadora también ha estado en el punto de mira de políticos de todo el espectro. Así lo narra ella misma: "En mi época en TVE algunos dirigentes del PSOE se sentían muy incómodos con las entrevistas de Los Desayunos. Luego llegó el PP y cambiaron TVE, fui una de las muchas personas que salieron de allí. También lo he vivido con los ataques de Vox, que nos insultan y ponen nuestras fotos en los mítines para que la gente nos abuchee; y por supuesto con Podemos, que es increíble la cantidad de energía que dedican a señalar periodistas y a hacer ruido".

Sobre este asunto, Ana Pastor es rotunda: "Señalar periodistas está mal y solo busca un objetivo: amedrentar y presionar al periodista y al medio. Me da igual quién lo haga, está mal en todos los casos. Los políticos pueden opinar sobre nuestro trabajo, nosotros no somos más que los políticos, pero tampoco somos menos, que nadie se equivoque", sentencia.

