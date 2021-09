RTVE Play presenta sus primeros originales: documentales sobre Ruiz Mateos y Susana Estrada

RTVE Play, la nueva plataforma de vídeo y audio bajo demanda de RTVE da el pistoletazo a su primera temporada, anunciando sus primeros contenidos producidos específicamente para la plataforma, así como la adquisición de series internacionales de renombre y de culto.

Según avanza la cadena pública, RTVE Play estrenará el próximo 22 de septiembre su primera serie documental, Edelweiss. Producida por 100 balas (Grupo MEDIAPRO), la serie contará la historia de la secta Edelweiss, que se convirtió en una pesadilla para los niños que fueron captados y produjo una gran conmoción en la sociedad española. Una entidad destructiva que supuso el mayor juicio de nuestra historia por corrupción de menores.

También se estrenará Ruiz-Mateos, el primer fenómeno viral, "que narra la fascinante historia de quien fue el hombre más rico de España hasta la expropiación de su grupo de empresas, Rumasa, en 1983"; y Lucía en la telaraña, otra serie documental de corte más social, que triunfó en el Festival de Málaga y que versa sobre el asesinato de Lucía Garrido y su investigación.

En ficción, la segunda temporada de Grasa llegará el 27 de septiembre, con el humor trágico de David Sainz y protagonizada por Kike Pérez. También, Yrreal, un thriller de acción con mucho humor negro y cuidada estética que mezcla imagen real y animación en 2D, que se presenta este miércoles en Conecta FICTION.

En cuanto a los documentales originales, Playz cuenta con los factuales de freestyle: Skone y Trueno. Otra apuesta es Raíces, el documental sobre Carlos Maldonado, ganador de la tercera edición de ‘MasterChef’ en RTVE y primer concursante a nivel mundial en conseguir una estrella Michelin.

RTVE también está desarrollando contenido único y original: documentales de producción propia, como Susana y el sexo, sobre la primera artista en España que realizó un desnudo integral; La última frontera, un factual de producción propia; y un tercer proyecto en el que se está trabajando para diciembre sobre el fenómeno de las mujeres cómicas.

Asimismo, la nueva plataforma estrenará grandes series de éxito internacionales gratis y online. Entre las más destacadas, Years and years, la miniserie británica coproducida por BBC y HBO, que cuenta la historia de los hermanos Lyons, con Emma Thompson en su reparto. Se podrá disfrutar completa a partir del 16 de septiembre. Y Baron noir nos introducirá en la saga política y judicial de Philippe Rickwaert (Kad Merad).

Para quienes busquen comedia, Interns, la rutina de cuatro jóvenes médicos internos sin experiencia. Y si prefieren drama, la producción de la BBC Happy Valley. Otros estrenos de ficción serán la miniserie de investigación Top of the lake; la miniserie Three girls sobre una red de abuso sexual; la serie de abogados The Split; la premiada Unreal; y la turbulenta historia de Harlots.

Llegan también adaptaciones de obras literarias y ficciones sobre grandes personajes y relatos. Las novedades comienzan con Los Durrell, cuya primera temporada ya está disponible, y que estrenará una temporada completa cada semana. Una comedia de renombre internacional en la que una viuda con cuatro hijos decide dejar atrás una vida llena de miseria en Reino Unido para mudarse a la paradisíaca Corfú. También Poldark, la exitosa producción de la BBC basada en la popular saga literaria de Winston Graham.

Guerra y Paz, ambiciosa producción de BBC One, será otra de las joyas de la televisión británica en RTVE Play. Y Victoria, un biopic que lleva a la pequeña pantalla el ascenso al trono de la Reina Victoria del Reino Unido en 1838 y los primeros años de su largo reinado.

Estrenos de RTVE Play.

Documentales de impacto y renombre

Próximamente estará disponible Leaving Neverland, que acusa de abuso de menores a Michael Jackson, y The Kingmaker, sobre la controvertida historia de la ex primera dama de Filipinas Imelda Marcos. Además, la música de Aretha Franklin en ‘Amazing Grace’, y la figura del diseñador de moda Alexander McQueen en otro prestigioso documental.

La oferta se completa con Maradona, en el que el director Asif Kapadia tuvo acceso a más de 500 horas de vídeos y material gráfico del futbolista; Anatomía de un dandy, nominado al Premio Goya 2021 a Mejor Documental, que se centra en la figura del escritor Francisco Umbral; y la historia del famoso exjugador de fútbol americano O.J. Simpson que ganó un Oscar en 2017.

Otros documentales que se estrenan próximamente son Untouchable, sobre los abusos de Harvey Weinstein; y Matangi / Maya / M.I.A., que recopila vídeos caseros grabados por la cantante M.I.A. durante dos décadas para explicar cómo huyó de la guerra de Sri Lanka.

Y mucho cine…

En RTVE Play no podía faltar el mejor cine gratis a través de ‘Somos Cine’, el catálogo con centenares de películas, en permanente crecimiento y renovación, al que se unirán más títulos: historias de pasión, como Entre dos aguas (2018) o La inocencia (2019); y algunos de los relatos más sorprendentes del cine español como Ventajas de viajar en tren (2019).

También estará disponible la película que arrasó en Cannes, obra de una de las grandes promesas del cine español, Oliver Laxe, O que arde (2019); o Invisibles (2020) de Gracia Querejeta con Emma Suárez y Adriana Ozores. Además, la ganadora del Goya a la mejor película iberoamericana, La odisea de los Giles (2019), con Ricardo y Chino Darín. Otra obra que también va de padre e hija es La hija de un ladrón (2019), con Eduard y Greta Fernández.

Otros estrenos recientes son El crack cero, de José Luis Garci; El cuento de las comadrejas, de Juan José Campanella; La inocencia, ópera prima de Lucía Alemany; Madre, de Rodrigo Sorogoyen; y la comedia Los Rodríguez y el más allá.

