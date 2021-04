Ana Pastor sentencia a Vox tras el plantón de Rocío Monasterio: "¿La ultraderechita cobarde?"

Ana Pastor ha arrancado este domingo en El Objetivo con las entrevistas electorales previas a los comicios autonómicos madrileños que tendrán lugar el próximo 4 de mayo. La presentadora iba a estrenar este ciclo charlando con dos candidatas a la presidencia de la Comunidad de Madrid: Mónica García, de Más Madrid; y Rocío Monasterio, de Vox.

Sin embargo, la periodista ha explicado que el partido de ultraderecha, a pesar de haber acordado la entrevista que venía anunciándose durante toda la semana, decidió cancelarla.

"Vox nos ha comunicado que no va a estar esta noche aquí", explicaba Pastor. La presentadora ha recalcado que la entrevista con la candidata del partido de extrema derecha "había sido propuesta, aceptada, programada y anunciada, pero Vox ha decidido que Rocío Monasterio no tiene que contestar a preguntas que se había comprometido a responder".

Sentimos que a Ana Pastor le moleste, pero no vamos a normalizar el uso sectario de una concesión pública donde se patrocina el golpismo y se banaliza la violencia que sufren los simpatizantes de VOX. pic.twitter.com/BbKkYRrTe9 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) April 18, 2021

Finalmente, Ana Pastor ha sentenciado a Vox y a su candidata haciendo su propia versión de una frase que la formación ha utilizado en varias ocasiones para referirse al Partido Popular: "¿La ultraderechita cobarde?", se preguntaba. La periodista sentenciaba su exposición con la consigna identificativa del programa: "Estos son los datos y suyas son las conclusiones".

Poco después de que la presentadora de El Objetivo desvelara el plantón injustificado de Rocío Monasterio, el partido de ultraderecha respondía en redes sociales lo siguiente: "Sentimos que a Ana Pastor le moleste, pero no vamos a normalizar el uso sectario de una concesión pública donde se patrocina el golpismo y se banaliza la violencia que sufren los simpatizantes de Vox", una explicación con la que la formación vuelve a recurrir al victimismo frente a los medios para realizar su campaña electoral.

Losada desmonta a Monasterio

La ausencia de Monasterio en laSexta quizá se deba al temor a que se repita una escena como la que la candidata de Vox a presidir la Comunidad de Madrid protagonizó el pasado jueves 15 de abril en el programa La noche en 24 horas.

La diputada de la Asamblea de Madrid vivía un tenso enfrentamiento con el presentador Diego Losada, quien desmontó en directo los ataques de la política a RTVE.

Monasterio, acorralada por las preguntas del periodista que desmontaban los argumentos racistas de Vox contra los 'menas', le pedía a Losada que se limitara "a ser entrevistador y no activista político".

El panzazo de Monasterio contra @DiegoLosadaTv por mentir descaradamente sobre si Vox sale o no sale, o cuánto sale en su programa, pasa a mi top 3 de momentos patéticos de la campaña.pic.twitter.com/PhJnY8b5eM — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) April 18, 2021

"Pero, bueno, ya sabemos cómo es TVE", apostillaba. "Dígamelo usted", le pedía entonces el presentador. "Ayer mismo estuve viendo este programa y ni reflejaron los actos de Vox. Todos los demás salían".

Losada le aseguraba que esa afirmación no era cierta y, minutos más tarde, el programa le mostraba la pieza en la que el espacio dedicaba 32 segundos a Pablo Iglesias y 48 a la formación de ultraderecha.

"Si hacen una acusación, piensen en los profesionales que queremos trabajar con profesionalismo y con rigor", aseveraba el presentador. "Después de haberse visto, ¿sigue manteniendo que usted no ha salido en este programa? Si me escucha, le digo los datos. En esos 48 segundos se incorporaba sus declaraciones sobre el estado de alarma. Antes de decir cosas que no son ciertas, se informen antes y tengan respeto a los trabajadores de esta casa", zanjaba.