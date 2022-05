Cómo se gestó el fichaje de Isabelle Junot en 'MasterChef Celebrity'

En noviembre de 2019, la vida de la socialité Tamara Falcó dio un drástico golpe de timón y cambió radicalmente cuando se alzó con la victoria en la cuarta edición de MasterChef Celebrity, el programa culinario estrella de TVE.

Desde entonces, su proyección mediática y televisiva ha sido imparable, y la hija de Isabel Preysler ha ido enlazando proyecto tras proyecto hasta consagrarse como uno de los rostros revelación de la televisión. Las marcas se la rifan, así como los programas para colaborar y las marcas publicitarias.

No obstante, en los próximos meses tendrá una potencial competidora, Isabelle Junot, la flamante mujer de su primo, Álvaro Falcó. La hija de Philippe Junot ha decidido seguir los pasos de Falcó en la novena edición de MasterChef Celebrity. Según ha podido confirmar BLUPER, la decisión de Junot no fue fácil y sí muy meditada.

Encontró la joven un gran apoyo en Tamara Falcó, quien la animó fervientemente para que participara. "La conexión que tienen es brutal, parecen hermanas y hasta el día de antes de firmar estuvieron hablando", explica la fuente contactada.

El programa, que ya lleva varias semanas de grabaciones, es uno de los preferidos de Isabelle desde hace tiempo: "A ella siempre le ha gustado mucho la cocina y siempre que tiene ocasión demuestra su pericia en los fogones. Cuando se convirtió en coach nutricional, todo cambió para ella".

Según explica la persona consultada, lo que más le costó a Junot para decir "sí" fue verse rodeada de cámaras y la impresión de un plató de televisión de ese calibre: "Lo que le hizo echarse para atrás en un principio fueron las cámaras grabándolo todo en cada momento. La grabación de un reality no es lo mismo que un rodaje. Tamara la ha terminado por convencer".

En el momento de sopesar los pros y los contras, explica quien bien puede hacerlo que Isabelle meditó muy mucho el tema de las polémicas entre fogones: "Ella es una chica muy tranquila y serena y a veces veía demasiada locura en cocina y broncas. Su intención es pasarlo bien y aprender al máximo".

No sólo esto, tampoco esconde que este programa le puede abrir oportunidades como actriz: "Está en un momento muy bueno y quiere que su nombre suene y la conozcan más". Tamara Falcó le ha recomendado que, a nivel gastronómico, aproveche las plataformas que el programa le pondrá a su disposición, como el curso en la prestigiosa academia Le Cordon Blue de Madrid.

En lo que respecta a la vertiente familiar, confía la fuente con la que se contacta que Junot ha contado con el respaldo de toda su familia. En primer lugar, de su marido, Álvaro Falcó: "Él es un tipo encantador que sólo busca la felicidad de ella". Y añade: "Isabelle tenía claro que, de dar el paso, lo hacía después de su boda".

No supuso ningún problema el aspecto económico a la hora de negociar su fichaje por MasterChef Celebrity. Si bien este medio no ha podido conocer, con exactitud, la cantidad que percibe Isabelle Junot, sí se deja claro que será de las mejores pagadas de la edición, "aunque no la más. Esta es una edición muy potente y personajes como Norma Duval o Pepe Barroso Jr. pueden hacerle sombra fácilmente".

Desde 2020, en pleno confinamiento, Isabelle ha dejado a un lado su faceta como actriz para centrarse en su nueva profesión: coach nutricional. Desde su perfil Isa Healthy Live da consejos para llevar una vida más sana y positiva y tener una relación con la alimentación más consciente y saludable. Además, proporciona servicios personalizados a sus clientes.

