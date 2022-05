Amaia Romero, sobre su último videoclip: "Aitana y yo queríamos utilizar a Carlota Corredera y a María Patiño"

La que fuese ganadora de Operación Triunfo el pasado año 2018, Amaia Romero, acudía en la noche de este martes al plató de El Hormiguero. Lo hacía para promocionar su nuevo trabajo discográfico, Cuando no sé quién soy, un álbum que ya se puede adquirir y que incluye en él una colaboración con su amiga y excompañera Aitana, con el sencillo La canción que quiero cantarte.

El presentador ha querido comentar el significado de esta nueva canción junto a Aitana, ya que una parte de la letra se ha hecho notablemente viral. "La letra dice 'quieres ser mi amigo, cómeme el higo'", comentaba Motos entre risas. "La canción es un poco de despecho, de desamor. Pero creo que de toda la canción la gente se queda justo con esa frase", respondía la invitada.

Debido a la "apretada agenda de Aitana" la catalana no pudo participar en el videoclip de la canción de ambas, pero eso no frenó la imaginación de las protagonistas que no dudaron en pensar en cómo lo hubieran hecho. "Se criticó mucho que no participara Aitana en el videoclip, pero no fue posible porque yo empezaba la gira y por eso la canción tenía que salir ya. Si hubiera sido un mes más tarde si hubiera podido estar", contextualizaba la navarra.

"Teníamos varias ideas para el videoclip, pero queríamos utilizar a Carlota Corredera y a María Patiño para que hicieran como 'nosotras de mayores'. Esto hubiera sido bastante guay. Está muy pensado, nos parecemos", explicaba la artista ante la sorpresa del público. En ese momento, El Hormiguero mostraba un collage de cada una de ellas junto a sus 'dobles', dejando ver el parecido razonable entre las cuatro.

Pero la invitada de este último programa del mes de mayo, ha querido volver a recordar su paso por Eurovisión, aunque no es la primera vez que confiesa el mal recuerdo que guarda de su paso por el mismo. "Fue tanta locura lo de OT que claro, fuimos con una canción que nosotros no habíamos elegido. Éramos como marionetas, esa fue mi sensación. Sí que es verdad que fue duro".

Además, Amaia ha confesado la evolución musical que ella misma ha notado desde su primer disco hasta este nuevo álbum. "Tengo ahora veintitrés años y el primero lo hice con diecinueve, he cambiado mucho desde entonces".

[Más información: El buen momento para resucitar 'Operación Triunfo' en La 1 tras el fenómeno del Chanelazo]

Sigue los temas que te interesan