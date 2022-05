Carmen Borrego no puede más y explota contra Carmen Alcayde: "¡Que te vayas a la mierda!"

La guerra entre Carmen Alcayde y Carmen Borrego está más viva que nunca. Todos los televidentes han sido conscientes de la mala relación entre la expresentadora de Aquí hay tomate y la hermana de Terelu Campos, pero hoy ha sido Carmen Borrego la que ha abandonado el plató a causa de un comentario pronunciado por Alcayde.

Al parecer, a la nuera Carmen Borrego, Paola Olmedo, no le han sentado nada bien las imágenes que han trascedido de ella, y es que una clínica estética a la que son asiduas ambas, ha publicado las imágenes de los retoques que la mujer de su hijo de ha realizado.

"Las imágenes han salido sin el consentimiento de Paola", afirmaba Carmen Borrego. Pero parece que este testimonio no ha terminado de cuajar entre los colaboradores y era Carmen Alcayde la que no ha dudado en hacérselo saber, comentando que "eso no se lo cree nadie".

"Deja de decir las cosas que te dicen por el 'pinganillo'", respondía Carmen Borrego visiblemente enfadada. Ante esta 'pullita' Alcayde se ha levantado de su silla y ha respondido tajantemente a la hija de María Teresa Campos. "Llevo treinta años de profesión y no me tiene que decir nadie lo que decir o no por el 'pinganillo'". "Por eso, qué pena, por mucho que te aplauda el público es muy triste que te tengan que decir las cosas por 'pinganillo'", continuaba Borrego.

"Me parece raro que se suban unas imágenes a las redes sociales sin consentimiento", insistía Gema López apoyando a Carmen Alcayde. Algo que, a su manera, también afirmaba Rafa Mora. "¿Alguien del público se cree el cuento que está contando Carmen Borrego?", preguntaba irónicamente arrancando la risa de los presentes.

Pero era tras la emisión de un vídeo que recogía unas declaraciones de José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, sobre la situación de su mujer, el que encendía a la colaboradora. "Seguro que tampoco sabía que le estaban grabando", comentaba Alcayde, haciendo referencia al vídeo subido sin consentimiento de Paola Olmedo.

Carmen Borrego se levantaba de su silla con un tajante: "¡Vete a la mierda Carmen Alcayde!". Ya fuera del plató continuaba el conflicto. "Que te vayas a la mierda, no la aguanto. Si eres cómica te vas al circo", afirmaba Borrego fuera de sí. En ese momento, Terelu Campos, intervenía para afear el comentario de Alcayde. "Hay cosas que se llaman faltas de educación". Finalmente, el programa daba paso a publicidad y a la vuelta la protagonista volvía a su silla, visiblemente más calmada.

Carmen Borrego a Alcayde: “Si eres cómica te vas al circo” #yoveosalvame pic.twitter.com/Get1yc8ZIA — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 31, 2022

