Gloria Ortega da el salto a Italia como actriz: Canale 5 de Mediaset estrena 'Dos vidas'

Dos vidas llegaba a las tardes de Televisión Española a finales del pasado mes de enero de 2021, esta ficción creada por Josep Cister Rubio, era la elegida por Gloria Camila Ortega para estrenarse como actriz. Pero parece que a partir de la próxima semana, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado tendrá su hueco en el Canale 5 de Mediaset, pudiendo verse su participación en la serie en toda Italia.

La serie original de TVE llegará a Italia bajo el nombre Un altro domani, y se podrá ver a partir de las 15:00. Una ficción de 255 episodios que no tuvo mucha suerte en su andadura en nuestro país, ya que su media de cuota de pantalla fue de un 6,2% y 637.000 espectadores, llegando a su fin a principios de febrero de este año.

El papel de Gloria Camila

Esta producción está ambientada en dos líneas temporales: en la España actual y en la colonia de Guinea Ecuatorial de mediados del siglo pasado, donde viven, en tiempos muy diferentes, nieta y abuela (Julia y Carmen). La historia reside en dos vidas que se conectan en momentos inesperados, de maneras insospechadas y en épocas distintas.

La exparticipante de Supervivientes no dudó en aceptar la propuesta de participar en su primera serie, y es que la hermana de Rocío Carrasco era la encargada de interpretar a Cloe, la mejor amiga de María (Kenai White), una chica presumida y espontánea con solo dieciocho años. Su personaje también es una joven adicta a las redes sociales que, tras terminar el instituto, se enfrenta al gran dilema de qué quiere hacer con su vida.

"Me llamaron para el casting en verano y me aprendí el guion. Fui con mi padre, que me acompañó al casting. Cuando salí le dije que creía que lo había hecho bien, pero nunca esperas que te cojan. Cuando lo supe empezamos a gritar por la casa, estoy muy nerviosa", confesaba Gloria Camila en una entrevista a RTVE poco antes de iniciar el rodaje.

Colaboradora en 'Ya son las ocho'

Aunque parece que, a pesar de que la hija del torero pretendía encarrilar su carrera hacia el mundo de la interpretación, la televisión se ha asentado en su vida. Era el pasado mes de noviembre de 2021 cuando se confirmaba la participación de Gloria Camila Ortega como colaboradora en el programa de tarde presentado por Sonsoles Ónega, Ya son las ocho.

Esta decisión coincidía con la suspensión de la serie en la que participaba, y es que Dos vidas era retirada de la parrilla de TVE durante unos meses, aunque el final de la serie de pudo ver en febrero de este año.

[Más información: TVE abre la puerta los regresos de 'HIT', 'Los misterios de Laura' y 'El Ministerio del Tiempo' ]

Sigue los temas que te interesan