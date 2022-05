Antena 3 consigue su victoria más importante: gana mayo a Telecinco a pesar de 'Supervivientes'

La llegada de Supervivientes 2022 a la parrilla de Telecinco a finales de abril era clave para la cadena de Mediaset España, ya que se consideraba que el reality de supervivencia podía ayudarles a arrebatar el liderazgo mensual a Antena 3. Sin embargo, después de semanas en las que se llegó a pensar que este milagro se obraría, la realidad es que la de Atresmedia ha vuelto a ganar mayo, demostrando así la fortaleza de su parrilla.

Según datos de Kantar, Antena 3 cerrará mayo con un 13,6% de cuota de pantalla, el mismo dato que el mes anterior y enlazando ya siete meses de victorias. Es la primera vez que la cadena lidera frente a Telecinco en un mes con Supervivientes en su parrilla.

Con esta victoria, la de Atresmedia deja claro que no vive de un formato en concreto o de eventos deportivos, como así está pasando con La 1 de TVE, sino que cuenta con una gran estabilidad en su programación que le permite vencer a sus rivales.

La cadena vuelve a liderar el prime time por con un 14,1% de cuota, manteniendo una ventaja respecto a Telecinco de 2,2 puntos (11,9%). Ya son 10 los meses consecutivos que la de Atresmedia gana la franja estelar, algo hasta ahora inédito.

Como decimos, la fortaleza de su parrilla radica en que cuenta con los informativos, programas (Pasapalabra, El Hormiguero, La Ruleta de la Suerte, El Desafío) y series más vistas (Infiel, Tierra Amarga) de la televisión.

En lo que respecta a informativos, la cadena ya suma 29 meses de liderazgo mensual consecutivo y vuelve a anotar una rotunda ventaja sobre su rival de +6,6 puntos tras promediar un 19,4% de cuota de pantalla.

Un mes más, Antena 3 Noticias 2 es el contenido regular más visto de la televisión con un 20,6% y 2,4 millones de espectadores, mientras que Antena 3 Noticias 1 es el informativo más visto en cuota con un 21,2% y 2,3 millones de espectadores. El primero suma 22 meses de liderazgo consecutivo y el segundo hasta 52 meses.

Mientras, en lo que se refiere a entretenimiento, Pasapalabra es el programa más visto de la televisión con su máxima cuota de la temporada con un 23,7% y 2,2M. Aventaja a su principal competidor en +12,1 puntos en la franja, segunda mejor distancia histórica.

Por su parte, El Hormiguero suma otro mes más como líder con un 15,2% y 2,2M, La Ruleta de la Suerte logra su récord mensual en doce años con un 20,6% y 1,7 M, y El Desafío se despide como el programa más visto de los viernes con un 16,4% y 1,9M.

Por último, Infiel es la serie más vista de la televisión tras promediar en mayo un 15,2% y 1,9M, mientras Tierra Amarga es la serie diaria más vista con un 17% y 1,4M, lo que significa su máximo mensual histórico.

La menor distancia

Por su parte, Telecinco mejora su audiencia en un punto respecto a abril (12,1%) hasta alcanzar un 13,1%. Se queda así a cinco décimas de su rival, consiguiendo la menor distancia entre ambas en lo que llevamos de 2022. No obstante, es el peor mayo de su historia.

Su principal baza es Supervivientes, que promedia un 19,7% y 2 millones de espectadores. Además, Tierra de Nadie anota un 15,5% y 1,7 M y Conexión Honduras un 17,4% y 1,7M.

La de Mediaset consigue ganar las franjas de mañana (14,4% vs. 11,8%), tarde (13,9% vs. 13,7%) y late night (15,6% vs. 10,8%). Además del prime time, también pierde la sobremesa (13,1% vs. 16,1%).

Mientras, La 1 de TVE mejora su audiencia en 1,1 puntos respecto a abril hasta alcanzar un 9,6% de cuota de pantalla, su mejor dato desde enero de 2021. Lo hace gracias al Festival de Eurovisión y la final de la Champions League. Las votaciones del certamen musical son lo más visto del mes y de la temporada con un 61,3% y 7.942.000 espectadores, mientras que el fútbol arrasó con un 52,8% y 7,7M.

En lo que respecta a las cadenas de segunda generación, laSexta vuelve a ganar a Cuatro un mes más tras anotar un 6% por el 4,9% de su rival. La de Mediaset cae a su peor mes de la temporada, mientras que la de Atresmedia se deja tres décimas respecto a abril.

Destaca un mes más Aruser@s, que es líder con récord histórico con un 18,2%, 2,2 puntos más que Telecinco. También lidera su emisión completa (16,1%) y en el valioso target comercial (23,8%).

