La final de la 'Champions League' arrasa en La 1 con 7,7 millones de espectadores

No fue un partido fácil, pero finalmente el Real Madrid pudo levantar en París la que es ya su decimocuarta copa de la Champions. Y lo hizo, como no, batiendo también récords de audiencia en un partido que ya es una de las emisiones más vistas de la temporada. Según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación, GECA y Dos30', el partido entre el Liverpool y el Real Madrid arrasó con un gran 52.8% de share y congregando frente al televisor a 7.716.000 espectadores. Una audiencia espectacular que supuso para La 1 el 44,7% del dato de la cadena en el día que, cómo no podía ser de otra manera, lideró la jornada del sábado. El partido marcó su minuto de oro a las 23:30 horas, con casi 9 millones y medio de seguidores.

Unos datos espectaculares para una competición que ha vuelto a emitirse en La 1 después de 7 años. La de este 2022, supera en casi diez décimas las cifras de 2015, cuando la final con la victoria del Fútbol Club Barcelona ante la Juventus de Turín. Obtuvo 6.740.000 de espectadores y una cuota de pantalla del 47,7%. Además, la de este año es la final más vista desde 2018 cuando se emitió por Antena 3, TV3 y Bein Sport. La final de la Champions de ese año alcanzó un estratosférico 60,2% de share y 10.115.000 espectadores.

Poco pudo hacer la competencia. Telecinco emitió una nueva entrega de Sábado Deluxe con un 8,4%; Antena 3 se decantó por otro pase de la película Palmeras en la nieve con un 4,6% de share; Cuatro obtuvo con el filme Brooklyn una audiencia del 2,3%, y laSexta noche apenas interesó al 2,7% de la audiencia.

En informativos, el tándem Matías Prats y Mónica Carrillo en Noticias 1 Fin de semana sigue imbatible con 2.101.000 de fieles y un 21.5% de share, llegando a alcanzar los 3,3M de contactos y una enorme fidelidad del 61,9%. Antes, un nuevo liderazgo de Jorge Fernández con su imparable ruleta. La ruleta de la suerte obtuvo una media del 15,8% y 1.174.000 espectadores, superando a Socialité con Nuria Marín como presentadora que quedó por detrás con 910.000 espectadores y un 13,1%.

Tras la emisión de las noticias de la sobremesa, fue el turno del clásico enfrentamiento entre el Multicine de Antena 3 y Viva la vida en Telecinco con resultados similares. La cinta Lazos de sangre amasó 1,2M y un 12,4% -llegando a aportar el 17% del total de la audiencia diaria de la cadena-, mientras que Emma García se movió en sus datos habituales con 1,1M y un 12,2%. Dada su enorme duración, Viva la vida aporta más de un 40% del total de la audiencia de Telecinco.

La 1 lidera el día con un gran 23,2% de share. Telecinco es segunda con un 9,8% y cerca se queda Antena 3 con un 9,2%. Cuatro obtiene un 4,3%, mientras que laSexta se hunde al marcar un 3,48%.

