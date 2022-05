Putin pierde la guerra de las audiencias: así ha dejado de interesar en laSexta

Casi 100 días desde que el mundo cambió para siempre. Casi 100 días desde que un país soberano, Ucrania, fuera invadido, bombardeado y sometido por las añoranzas imperialistas del que hoy es el hombre más buscado del planeta, Vladímir Putin. La guerra en el calificado como `el granero de Europa´ continúa copando titulares en medios de todo el mundo sin que haya visos de un final cercano, todo lo contrario. Según analistas y expertos, ya no solo meses, sino años. La importancia de este conflicto es tal que sus consecuencias económicas se dejan notar en todo el mundo y no hay programa de actualidad y espacio informativo que no haya sacado, incluso, una sección propia hablando de este triste acontecimiento en pleno S. XXI.

Como no podía ser de otra manera, laSexta es la cadena de televisión española que más horas le está dedicando al conflicto. Bien con piezas informativas incluidas en laSexta Noticias y en sus diferentes ediciones, en reportajes en Más vale tarde, laSexta Columna o Al rojo vivo, o debates monográficos sobre el conflicto que tienen lugar en laSexta noche. El presidente de Rusia es el ejecutor directo de dicha barbarie y sobre su figura se ciernen la mayoría de los reportajes que podemos ya no solo en laSexta si no en las diferentes cadenas de televisión. Todas han emitido piezas o reportajes analizando la figura del que, para muchos, es el heredero del terror de Hitler en el viejo continente.

Sin embargo, la audiencia empieza a estar harta de oír y ver aspectos de su vida y su carrera, primero en la KGB y posteriormente como político. Los últimos especiales emitidos por laSexta, muestran como la audiencia no piensa darle ni un punto más de share a Putin que, una vez termine el conflicto, podría enfrentarse a juicios por delitos de lesa humanidad si la recopilación de pruebas y evidencias de matanzas, como todo apunta, continúa.

La audiencia pierde interés por Putin

El pasado 4 de marzo, cuando el conflicto apenas llevaba 10 días y el mundo se sobrecogía viendo las imágenes de la guerra en pleno corazón de Europa, la audiencia le regalaba a laSexta Columna una de sus mejores cuotas de audiencia de la temporada con un reportaje que analizaba los por menores de la personalidad de Putin. El programa de reportajes de la cadena verde conseguía una de sus mejores marcas, un 9,9% de share y más de un millón de espectadores querían descubrir más sobre la personalidad de este personaje.

Tras su éxito, el domingo 6 de marzo laSexta volvió a repetir la hazaña emitiendo el documental ´Putin, la mayor amenaza´. El reportaje volvió a triunfar, doblando casi la media de la cadena en el día y captando el interés de 1.115.000 espectadores y el 8,9% de share. No fue líder de la noche, pero sí le regaló a la cadena la que es, por ahora, su noche dominical más competitiva de la temporada.

Lamentablemente, la guerra continúa y la audiencia, poco a poco, empieza a perder interés por los especiales sobre ella e incluso sobre otros contenidos relacionados con las caras más visibles del conflicto. En plena Semana Santa, el pasado mes de abril, Telecinco fracasaba con el estreno de . Servidor del pueblo, Pese a la popularidad del actor y político, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, Telecinco se tuvo que conformar con un 8,2% de share y menos de un millón de espectadores (954.000) perdiendo la noche contra Antena 3.

Sin embargo, lo peor en audiencias, estaba por venir. Durante este mes de mayo, laSexta ha emitido sendas noches donde ha sido el protagonista y las audiencias han seguido cayendo. los dos últimos domingos de mayo donde, al parecer, la cadena verde parece haber explotado lo suficiente la figura de Putin. El domingo 15 de mayo, apenas un 3% de cuota y 406.000 espectadores siguieron ´Ucrania: 14 días en el infierno´, mientras que el 22 de mayo ´Sin miedo: Mujeres contra Putin´ alargaba la agonía con un 3,7% de share y 505.000 espectadores cayendo luego con el reportaje ´El hombre al que Putin no pudo matar´ a un paupérrimo 2,5% de share y apenas 323.000 espectadores.

¿Está provocando rechazo la figura de Putin, también, en los reportajes que se emiten por él en televisión? ¿está la audiencia cansada de la sobreinformación del conflicto? Los próximos programas especiales sobre el mismo, tendrán la última palabra.

