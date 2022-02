TVE anuncia por sorpresa que emitirá la final de la Champions League en abierto

Cuando hace siete años el colegiado turco Cüneyt Çakir pitó el final del encuentro entre el FC Barcelona y la Juventus de Turín, TVE decía adiós a los derechos de la Champions League, la competición deportiva que le había ayudado a salvar sus maltrechas audiencias durante los últimos años.

Con ello se inició el principio del declive en audiencias de la televisión pública. De ahí que ahora, marcando sus peores registros de la historia, el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, haya decidido volver a pujar por derechos futbolísticos.

Así, según ha anunciado la cadena en la primera edición del Telediario, la Corporación ha llegado un acuerdo con Movistar + para emitir en abierto la final de la Liga de Campeones el próximo 28 de mayo, que se disputará en el Gazprom Arena de San Petersburgo (Rusia).

Televisión Española les ofrecerá la final de la liga de Campeones@La1_tve volverá a emitir, siete años después, la final de la competición de clubes más importante de Europa



Además de emitir la gran final, la Corporación ofrecerá una programación especial durante toda la semana previa para acercar a los espectadores todos los detalles del gran acontecimiento deportivo del año.

Para la retransmisión, RTVE contará con dos grandes fichajes, que suman entre ambos cuatro Champions League en sus vitrinas: Fernando Hierro, exdefensa del Real Madrid, con el que ganó el trofeo en tres ocasiones (1999, 2000 y 2002); y Albert Ferrer, del FC Barcelona, club con el que obtuvo el título en 1992.

El anuncio de esta compra coincide precisamente con la disputa estas semanas de los partidos de octavos de final de la competición con tres equipos españoles implicados: Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal.

En busca del Mundial de Qatar

Con esta compra se confirma así la intención de la nueva RTVE de pujar por derechos deportivos. "No sé si lo lograremos, pero vamos a salir a competir por el Mundial de Qatar. Televisión Española tiene que estar con la selección, la femenina y la masculina. Yo creo que es importante para este país. La selección nacional tiene que estar con lo público y tiene que estar en abierto", decía Pérez Tornero hace unos meses en una entrevista en ABC.

"Eso no quiere decir que Mediaset no tenga derecho a pujar. Claro que tienen legitimidad y, de hecho, lo hacen muy bien. Vamos a luchar, aunque no podamos pagar una barbaridad", añadía.

La decisión de Tornero contrasta por completo con la tomada por su antecesora en el cargo, Rosa María Mateo, que se negó a pujar por los derechos de la Supercopa de España celebrado en Arabia Saudí en enero de 2020 debido a la situación de la mujer en dicho país.

