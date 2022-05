Ana María Aldón explota contra José Antonio Avilés en 'Viva la vida': “Tú eres tonto, chaval”

Poco queda de aquella tendera tímida que acompañaba al torero José Ortega Cano a photocalls y eventos varios. Ana María Aldón, tras su paso por Supervivientes, se consagró como una nueva estrella en el firmamento de Mediaset. Su papel como colaboradora en Viva la vida no está pasando desapercibido, y no hay fin de semana dónde no sea noticia. La andaluza debe soportar insinuaciones y mentiras, según ella, de algunos de los otros colaboradores del programa que presenta Emma García e, ipso facto, su tono pausado cambia por completo y termina perdiendo las formas contra, en este caso, José Antonio Avilés.

Fue ayer cuando Aldón le espetó muy seria un “Tú eres tonto ,chaval” que sorprendió al resto de los allí presentes. Todo surgió a raíz de unas informaciones que aseguraban que este fin de semana Ortega Cano, Gloria Camila y la familia Mohedano casi al completo, se encontraban en Chipiona para asistir al homenaje anual que se le realiza a Rocío Jurado. "No sabía que hoy procesionaba la Virgen de Regla", comentaba Aldón a lo que Avilés le contestaba: "Pues, hija, anda que tu marido te tiene informada".

El polémico colaborador tenía como objetivo sacar de sus casillas a Aldón y volvió a cargar contra ella: "Tú eres una cobarde". A pesar de que Terelu Campos apuntó que esta virgen suele ser paseada por las calles del pueblo en septiembre, José Antonio seguía a lo suyo: "Terelu, ¿a que si tú estuvieses casada tu marido te hubiera dicho en qué consiste este día o esta jornada? Pues a mí me sorprende que Ortega Cano no le haya dicho nada". Tras aguantar estoicamente los comentarios, Ana María explotaba: "¡Tú eres tonto, chaval! ¡Tú eres tonto!".

Con la intención de seguir en la bronca, Avilés sacaba otro asunto que concernía a Aldón: "A mí no me eches la culpa. La culpa se la tienes que echar a Gloria Camila después de todo lo que te ha dicho", algo que rebatía la ex robinsona, “probablemente, mi marido ni siquiera sepa cuál es el orden de las procesiones", esquivando la referencia a la hija de su esposo.

Sin embargo, no fue solo el colaborador el que tenía entre ceja y ceja a Aldón. El mismo programa recordaba minutos después las palabras poco amables que ha tenido Gloria Camila para ella en Ya son las ocho esta misma semana donde la joven mostró su disconformidad con la poca efusividad con la que la diseñadora recibió a su padre cuando éste apareció en el 'set' de la Fashion Week. Además, también confesó que no se pondría sus creaciones porque son para "señoras más mayores".

Avilés aprovechaba para seguir con lo suyo, “esta niña deja claro que la relación contigo es nula y que hay una relación cordial porque el nexo de unión entre vosotras es su padre, pero ni tú la tragas a ella ni ella te traga a ti". Aldón se indignaba cada vez más y alzando el tono sentenciaba, "¿Por qué lo digas tú? ¡Eso me lo vas a decir tú a mí! ¿Qué no la trago? (…) A mí te diriges con respeto. No me señales, habla con más respeto”.

