Irma Soriano cuenta en el 'Deluxe' que ha estado a punto de morir en un accidente doméstico

Las famosas chicas Hermida podrían haber causado una importante baja recientemente. Al menos, esto es lo que contó ayer Irma Soriano en su visita a Sábado Deluxe. La popular presentadora, ha relatado que hace una semana estuvo a punto de morir electrocutada en su propia piscina mientras se realizaban diferentes tareas de mantenimiento, “pensé que ese era mi último momento y lo vi tan cerca y me dije que no me quería ir", confesaba emocionada.

Muy activa en redes sociales, Irma Soriano compartió la trágica experiencia en sus historias de Instagram dónde entre sollozos contó lo que le acababa de ocurrir. "Me bloqueé, no podía pensar", ha contado aún compungida. Su marido tampoco supo cómo reaccionar en un primer momento. La periodista intentó sacar el aparato tirando del cable, que estaba enchufado a la corriente unos metros más allá.

"Hay muchísimas personas que mueren por accidentes domésticos. Pensé que era mi último momento", contaba Irma Soriano que, además, contaba como hace un tiempo un jardinero de su urbanización falleció de la misma manera. "Hay momentos en los que no tienes ganas de levantarte de la cama y piensas 'qué cansada estoy' pero en ese momento pensaba que no quería irme. Quería huir de eso porque sabía que me podía costar la vida", contaba emocionada.

Irma Soriano busca empleo

Afortunadamente la presentadora de Un año de tu vida en Canal Sur o Veinte conmigo en Castilla-La Mancha Media, salió ilesa y todo quedó en un impactante susto que no fue a mayores. Irma Soriano también habló sobre su delicada situación profesional dónde los proyectos escasean, sobre todo a nivel nacional. Jorge Javier Vázquez le preguntó: "¿Qué sientes cuando deja de sonar el teléfono?", a lo que Irma contestó sin tapujos: "lo peor es que los que dirigen ahora la tele ni te conocen ni tampoco les importa no conocerte. Soy una comunicadora que he hecho de todo, pero si no estás en una tele nacional parece que no existes", ha contado la presentadora y ha añadido: "Claro que lo echo de menos, es lo único que sé hacer. Necesito hacer televisión. Zapatero a sus zapatos. Sé comunicar y me falta".

El último programa de Irma Soriano fue precisamente el anteriormente mencionado Veinte conmigo que terminó a finales de 2021 en la autonómica manchega tras quince semanas en antena. Un espacio que ha rescatado los mejores momentos vividos en los programas en CMM durante estas dos décadas, y que ha contado con colaboradores como Goyo González, Jennifer Rubio, Natalia, Vicente Serrano y Julia Rubio. Sin embargo, en 2022 aún no hemos podido ver a Irma a los mandos de ningún otro espacio en televisión.

