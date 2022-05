Este es el personaje que no aparecerá en el regreso de 'Un paso adelante' de Atresmedia

Una de las grandes apuestas de ATRESplayer PREMIUM anunciadas para este 2022 es UPA Next, el esperado regreso de la exitosa serie de Antena 3 Un paso adelante. Los fans de esta ficción están deseando volver a ver a sus protagonistas reunidos casi dos décadas después del final de la serie, pero ahora se ha sabido que uno de los personajes es muy probable que no esté en la nueva temporada.

En concreto, parece que este reencuentro no contará con Pedro Salvador, alumno de la escuela Carmen Arranz a quien daba vida Pablo Puyol. Ha sido el propio actor el encargado de desvelar esta agria noticia.

Puyol conectó este fin de semana con laSexta Noche para promocionar la película En otro lugar, en la cual ha trabajado con Miguel Ángel Muñoz, quien también forma parte del reparto de Un paso adelante.

Al final de la entrevista, José Yélamo se interesó por la presencia de Pablo Puyol en la nueva temporada de la recordada serie. "Va a haber un 'UPA Next'. ¿Va a estar Pablo Puyol?". "Hasta donde yo sé, no. No me han contactado. Supongo que no, pero no lo sé", respondía el actor, reconociendo que le encantaría formar parte de este regreso.

"Creo que lo bonito sería saber qué les ha pasado a esos cuatro o cinco personajes principales, cómo han envejecido, cómo han madurado...", reflexionaba el malagueño, a lo que el presentador añadía que desde el programa harían "campaña" para que se cuente con él en UPA Next. "Ojalá que sí. Si no, me encantará verlo", concluyó el entrevisado.

Lo cierto es que Pablo Puyol ya había expresado públicamente su deseo de formar parte del reencuentro de Un paso adelante. Lo hizo en una entrevista con EL ESPAÑOL, en la que declaró lo siguiente: "Es una historia en la que me hubiera gustado estar. Le tengo mucho cariño y fue algo muy importante de mi vida. Me hubiera gustado participar, pero si no han querido contar conmigo ellos tendrán sus razones y ya está, yo no puedo hacer más... con todo el dolor de mi corazón".

[Más información: Miguel Ángel Muñoz está en conversaciones para sumarse al regreso de ‘Un paso adelante’]

Sigue los temas que te interesan