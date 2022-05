Wyoming desvela el problema de salud que lo ausentó durante una semana de 'El Intermedio'

El Gran Wyoming volvía a ocupar su puesto en El Intermedio este lunes 30 de mayo tras una semana ausente en la que Dani Mateo ha sido el encargado de sustituirle a los mandos del formato. El presentador comenzaba el programa tirando de su habitual humor para explicar el motivo que le ha mantenido apartado de su programa.

"La noticia del día es... ¡que estoy vivo!", bromeó. "Tras unos días indispuesto, quiero dar las gracias a todos los que se han preocupado por mí", añadía el cómico, que además aseguraba que había llegado el momento de desvelar la razón de su ausencia.

"Óscar, por favor, acércame el motivo", le indicaba a uno de los trabajadores de producción del espacio, que aparecía en plano para darle Wyoming un bulto envuelto en una manta mientras sonaba un llanto de bebé.

"La semana no pude presentar el programa por ella, he sido padre de una criaturita", comentaba el presentador, destapando lo que había bajo la manta: una piedra de grandes dimensiones. "Me refiero a una piedra en el riñón, he estado varios días intentando expulsarla de mi cuerpo", explicaba. "Al final no fue por cesárea, salió por parto natural y os puedo asegurar que duele mucho, pero compensa".

"Fijaos, ¡es que es clavadita al padre! Tenemos la misma cara... dura. ¿Quién te quiere a ti? Yo... no", sentenció el conductor del programa de laSexta antes de sacar del plató, patada mediante, al motivo por el que no ha podido ocupar su puesto en los últimos siete días.

[Más información: Wyoming da positivo en coronavirus y Dani Mateo se pone al frente de ‘El Intermedio’]

Sigue los temas que te interesan