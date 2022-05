‘Los miedos de...’ une en televisión a Carlos Sobera y a su mujer Patricia Santamarina

Este lunes se emitió una nueva entrega de Los miedos de…, de Cuatro, programa en el que famosos procedentes de diferentes sectores superan alguna fobia o miedo que haya marcado sus vidas. En la entrega de First Dates, Carlos Sobera ya advertía a los espectadores que él sería uno de esas celebridades que se verían en el programa, que se emitía justo a continuación, y en donde también estarían Chelo García-Cortés y La Terremoto de Alcorcón.

En su caso, Sobera quería superar su miedo a las turbulencias de los aviones. “Mi cuerpo siempre reacciona de la misma manera: me contraigo y me entra un sudor frío tremendo, me agarro a los antebrazos del sillón y le cojo la mano a mi mujer si está al lado”, explicó el presentador de First Dates y Supervivientes: Última Hora. “Cada vez que me subo en un avión y hay turbulencias, pienso que el avión se va a caer y yo con él”, añadía.

Para superar los miedos, cada famoso cuenta con el apoyo de alguien de su entorno, y en este caso, Sobera estuvo acompañado de Patricia Santamarina, su mujer, en lo que supone su primera aparición en televisión juntos. Sobre ella, Sobera explicó que a veces ella no empatiza con con su sufrimiento. “No me gusta nada que se ría cuando yo lo paso mal, le digo que es una insolidaria”, explicaba. “Espero que estés conmigo, cariño, y no contra mí”, advertía, a la que alguna vez de broma llamó su “exmujer”. Del mismo modo, contó cómo Patricia es el mejor apoyo para “calmarme y cuidarme cuando sufro estos ataques de pánico”.

Para vencer ese miedo a las turbulencias, Sobera acudió a un parque de atracciones y se montó en una montaña rusa y en un vuelo ligero, que le permitieron para vencer su pánico. “Ha habido un momento en el que me he puesto muy tenso, pero después de pasar por esa turbulencia, no me he sentido inseguro, ni mal”, reconoció.

Por su parte, Chelo García-Cortés trabajó su miedo a los espacios cerrados enterrándose viva, y La Terremoto de Alcorcón trabajó el miedo a los sustos montándose en un pasaje del terror. La entrega fue la menos vista de todo el formato, con un 2,9% de share y 284.000 espectadores, siendo la primera entrega que no llega al 3% ni a la barrera de los 300.000 seguidores.

[Más información: Olga Moreno se postula para volver a 'Supervivientes']

Sigue los temas que te interesan