Eva Soriano rechazó participar en ‘MasterChef Celebrity’: “No sé hacer nada de cocina”

Durante años, los castings de Tu cara me suena y MasterChef Celebrity han intercambiado sus concursantes. En ambos formatos hemos visto participar a María del Monte, Edu Soto, Anabel Alonso, Los Chunguitos, David Fernández, Florentino Fernández, Xuso Jones y muchos otros famosos. Y a esa lista se podría haber sumado el nombre de Eva Soriano, tal como explicó este lunes durante su visita al programa La Resistencia de #0 de Movistar+.

“MasterChef ha tocado a mi puerta y le he dicho: 'not now'”, explicó la actriz, que actualmente presenta el programa de La 1 La Noche D. “No sé hacer nada de cocina. Me mola, pero solo quería ir a Tu cara me suena. Desde pequeña soñaba con eso, porque cantaba y actuaba”, le contó a David Broncano. Con su tono habitual, sin interesarse demasiado por el personaje que tiene frente a sí, el de Jaén pensó que el concurso de imitaciones todavía se estaba emitiendo, y Eva tuvo que explicarle que no, que acabó en marzo y que ella finalizó en una cuarta posición.

Hay que destacar que Eva Soriano participó como invitada en Tu cara me suena 8, donde se metió en la piel de Olivia Newton-John para hacer una actuación de Grease con Mario Vaquerizo. Eso le abrió las puertas del concurso de par en par, y se convirtió en concursante de la novena temporada. Semana a semana demostró tener una gran disciplina y un excelente sentido del espectáculo, que le permitieron llegar a la gran final junto a Agoney (que ganó la edición), Nia Correia, Rasael y María Peláe.

El casting de ‘MasterChef Celebrity 7’

BLUPER adelantó en exclusiva el nombre de los primeros famosos que cocinarán en MasterChef Celebrity 7, cuyo estreno se prevé para el próximo mes de septiembre, al igual que ha sucedido en otras ocasiones. Este portal ofreció los nombres de Ruth Lorenzo, María Zurita, Patricia Conde, María Escoté y Daniela Santiago. Por su parte, El Periódico avanzó que serán concursantes el periodista Nico Abad, la vedette Norma Duval y la marquesa de Cubas y prima política de Tamara Falcó, Isabelle Junot.

El casting lo complementaría Lorena Castell, que ya trabajó para la productora Shine Iberia en el programa de La 1, Vivan los bares. La colaboradora de Zapeando se suma también a Eduardo Rosa, Emmanuel Esparza, Xavier Deltell, Manu Baqueiro, Fernando Andina y Pepe Barroso Jr.,

