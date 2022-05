“Trabajo en Mediaset y me conozco las cosas”: Antonio Canales se teme una encerrona en ‘Los miedos de...’

Este lunes arrancó el nuevo programa de Cuatro protagonizado por famosos, llamado Los miedos de… Una de los de las celebridades que accedieron a superar algunas de sus fobias fue el bailaor Antonio Canales, quien tiene miedo a la muerte y a los cementerios; de hecho, no asistió al funeral de su propio padre, o de amigas como Lola Flores y Rocío Jurado.

Las herramientas que utilizó el programa para ayudarle a dejar atrás los temores dejaron bastante que desear, pues acudió a un tanatorio y luego tuvo una sesión con una médium. La prueba final consistía en conducir un coche fúnebre que contenía un féretro, y debía recorrer con él el cementerio de la Almudena de Madrid.

“¡Pero bueno! Eso no puede ser. Yo no conduzco eso. ¿Cómo me voy a montar ahí?”, se preguntó el bailaor, que iba acompañado de su amiga Mónica López, quien le invitaba a no mirar hacia atrás. Sin embargo, Canales aprovechó para cargar contra Mediaset. “Esto es un suplicio que no os lo podéis ni imaginar. Trabajo en Mediaset y me conozco las cosas. Me tenéis que abrir la caja y enseñarme que no hay nadie ahí”, pidió el artista, muy molesto. Desde la organización del programa le explicaban cómo debía conducir el auto, pero él pensaba que en la caja podría haber una sorpresa desagradable. “Tú me puedes explicar lo que quieras, pero no me voy a montar, que quede claro. Lo estoy diciendo en serio. Puede haber gritos. Está claro, ¿no?”, aseveró.

Finalmente, Canales condujo el coche, pero a regañadientes. “Esto es de mala gente, no se puede hacer. No tienen derecho a hacer esto con las personas. Tengo mucho miedo”, decía el andaluz, quien en 2021 fue concursante de Supervivientes.

Sus nervios se templaron cuando llegó a la tumba de Lola Flores y su hijo Antonio. “Es la primera vez que he pisado un cementerio. Cuando he llegado al final y me he reencontrado con dos seres a los que amo, ha sido un bálsamo para mi corazón”, dijo entonces, pidiendo perdón por sus malos modos. Reconoció haber perdido los papeles por los nervios y dejar que el mal humor se instaurase a su alrededor. “Todo ha sido por el miedo, porque yo no he pisado un cementerio en mi vida. El cementerio de la Almudena es enorme y he sentido pánico”, reconocía.

En el programa también estuvo Loles León, quien se enfrentó a su miedo a las alturas y llegó a sentirse bloqueada por un ataque de pánico. Por su parte, Fabiola Martínez, expareja de Bertín Osborne, habló de su miedo a sentir la profundidad del agua, fobia que tiene las raíces en su infancia, pues estuvo a punto de ahogarse cuando era pequeña.

