Carlota Corredera responde a Canales: "No hemos parado ni tras perder a Mila Ximénez, pido respeto"

Carlota Corredera ha pronunciado este jueves un contundente discurso en Sálvame para responder a las duras críticas que Antonio Canales dedicó al programa tras ser despedido en directo.

El bailaor aseguró que el formato de Telecinco está "en horas bajas", acusó a la presentadora de "vender humo" y recalcó que les están ganando "hasta las teleseries", haciendo clara referencia al auge de Tierra amarga en Antena 3, que ha logrado liderar varias tardes en su franja de estricta competencia.

¿Qué hace Antonio Canales diciendo a la dirección cómo hacer su trabajo?



LO QUE LE PASA ES QUE ES UN REVENTADO. NO TE HAN RENOVADO POR MUEBLE Y SOSO #yoveosalvame pic.twitter.com/4c2K6R7UVq — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 18, 2021

"En el discurso de ayer podemos entrar en las formas, en cómo se hizo, pero al final él lo único que no hizo ayer fue autocrítica", comenzaba explicando Carlota. "Nunca se dijo que se le echase porque el programa fuese mal para relanzarlo. Siempre se dijo que era porque no había cumplido las expectativas".

"Yo no voy a entrar a discutir, los datos de audiencias son datos públicos, no son datos que yo me pueda inventar", proseguía la gallega. "Obviamente, él quería hacer daño con el mensaje de que el programa está desgastado y me llamó vendedora de humo".

"Yo seré una vendedora de humo, soy muchísimas cosas, pero en el tema de las cifras no hay ni trampa ni cartón. No me parece justo que en la gente que nos ve y que no mira los datos en las webs de información televisiva cale ese mensaje, una mentira no se hace verdad por repetirla muchas veces", espetó Corredera, omitiendo el hecho de que efectivamente han perdido varias tardes frente a la serie turca.

"Nosotros venimos aquí todos los días desde el 2009 y desde entonces no ha habido vacaciones, no hemos parado nunca", continuaba. "Lo podemos hacer mejor o peor, pero nadie valora que este programa después de perder a uno de sus pilares fundamentales como es Mila Ximénez, tampoco paró. Aquí no ha parado nadie".

Finalmente, la presentadora pedía respeto para el equipo que lleva 12 años sacando adelante el programa: "Este programa, su maquinaria y las 130 personas que están detrás, todos los días se levantan para hacerlo lo mejor que podemos. Nuestro trabajo es entretener a la gente y yo pido respeto para el equipo que está aquí, porque de este programa comemos muchas personas desde hace muchos años".

-Kiko Hernández: “Hemos hecho muchas cosas mal, pero alguna habremos hecho bien cuando en los hospitales siempre nos felicitan”



Esa es la realidad, que ‘Sálvame’ lleva 12 años haciendo compañía a mucha gente que lo está pasando mal #yoveosalvame pic.twitter.com/f4wwUkhR1e — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 19, 2021

"No sé cuánto tiempo nos queda, pero el que nos quede, vamos a intentar hacerlo siempre lo mejor posible", concluía Carlota, arrancando el aplauso de los colaboradores presentes en plató.

Kiko Hernández apoyaba las palabras de la presentadora asegurando que este "no es el peor verano de Sálvame, y lo dice una persona que puso la primera piedra. Los peores veranos los hemos vivido en otras ocasiones. ¿Que este no es bueno? No pasa nada, ya vendrá septiembre. (...) Si nos tenemos que ir nos iremos porque lo dice la audiencia, no por cuatro reventados", aseveró el colaborador.

