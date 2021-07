Antonio Canales estalla en ‘Supervivientes’: “Estáis manipulando y no lo voy a permitir”

Telecinco ponía anoche el broche de oro a Supervivientes 2021 con la emisión del debate final, grabado el pasado sábado, escasas horas después de la gran final en la que Olga Moreno resultó ganadora.

Esta gala se utiliza habitualmente para repasar los mejores y peores momentos, así como para ajustar algunas cuentas pendientes, ya sea con los propios concursantes… O con la organización, tal como hizo Antonio Canales.

Una vez más se volvió a hablar de si Antonio Canales tenía relación con Rocío Carrasco y Fidel Albiac, un tema que Olga Moreno prefirió no comentar. Entonces el bailaor saltó de su asiento con una feroz queja: “Lo que estáis haciendo es manipulación y no lo voy a permitir” exclamó.

“Estáis poniendo todo eso sin con texto, con muy mala baba, para enturbiar la celebración de Olga. Y eso no se hace. Me desgastasteis como personaje ante la audiencia y por eso salí tan pronto, pero también le hicisteis la vida imposible a Olga allí dentro y a otros que la defendían, como Marta, así que me alegro de que con todo eso haya ganado. Nada cambia que yo conociera a Carrasco, Olga es mi amiga” exclamó, dejando a todos con la boca abierta.

A continuación, Antonio Canales explicó que se refería a Belén Rodríguez, íntima amiga de Rocío Carrasco y azote de todo aquel que haya hecho daño a la hija de Rocío Jurado.

Canales quiso dejar claro que Olga “es una gran señora y una gran mujer. Y la voy a querer aquí, en la isla y en todos lados” y que su queja de manipulación no iba referida a Supervivientes, sino a la televisión en general.

Imagen del debate final de ‘Supervivientes’

Dudas con los porcentajes finales

Uno de los temas que se trató en este último debate de Supervivientes fue los porcentajes de votación la gala final. Así, Olga Moreno ganó a Brusse con el 75,23% de los votos en el primer duelo. Después, Olga venció a Lola Mencía con el 75,8% del apoyo, y a Melyssa con el 67,48% de votos ante el 32,52% de su compañera. La votación final, entre Olga y Gianmarco, se cerró con el 61,17% de votos para Olga.

Jordi González, presentador de este último debate, insistió en que todos los votos se habían recopilado de forma segura y verificada por un notario. Sin embargo, algunos concursantes tenían dudas al respecto. “Yo solo sé que mi madre intentó votar y no pudo. No voy a decir nada más al respecto, me aplaudo a mí misma” dijo Melyssa Pinto, lo que provocó aplausos en el plató. Una proclama que apoyó Gianmarco Onestini.

Eso obligó a Jordi González a dar una explicación. “El día 23 hubo saturación de líneas por avalancha de participación. Y el problema fue resuelto sin perjuicio de ninguno de los participantes. Todos los votos y llamadas fueron computados correctamente tal y como se dijo, y se presentaron ante notario don Pablo Ramallo Taboada quien los ha revisado y nos ha dado el acuerdo” sentenció, para cerrar el tema.

Sigue los temas que te interesan